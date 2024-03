Njemačka je pobjedom 41-29 protiv Alžira otvorila kvalifikacije skupine 2 u Hannoveru za Olimpijske igre u Parizu.

Od prvog napada bilo je jasno da je domaćin bolja momčad i imali su konstantno vodstvo, iako su Alžirci prvo sredinom prvog dijela napravili seriju 3-0 da bi se približili na minus četiri, a onda su u završnici napravili i seriju 4-0 pa su na odmor otišli sa samo minus tri (16-13).

Na početku nastavka smanjili su i na minus dva (18-16), ali nakon toga bila je to jednosmjerna ulica do konačnih plus 12 za Njemačku.

Renars Uscins je sa 10 golova predvodio Njemačku, dok je Ayyoub Abdi postigao osam pogodaka za Alžir.

Hrvatska će svoj prvi susret na turniru igrati protiv Austrije od 20.15 sati.

Plasman na OI u Parizu, koje će se održati od 26. srpnja do 11. kolovoza, izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije s turnira.

Hrvatska će u subotu igrati protiv Njemačke, a u nedjelju protiv Alžira.