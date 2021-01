Sve utakmice Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Egiptu moći ćete pratiti na RTL televiziji. Natjecanje počinje 13. siječnja, a Kauboji prvu utakmicu igraju u petak, 15. siječnja, u 18 sati protiv Japana

Hrvatski rukometaši s odličnim su položili prvi kontrolni ispit uoči Svjetskog prvenstva u Egiptu. U Poreču su pali prvaci Europe Španjolci, i to u punom sastavu. Kauboji Line Červara izgledali su odlično i većinu vremena kontrolirali susret.

Kad pogledate imena, jača je to momčad od one koja je osvojila europsko srebro, a uoči Svjetskog prvenstva koje je iza ugla porazgovarali smo s legendarnim hrvatskim reprezentativcem Nikšom Kalebom koji nam se, usput rečeno, javio s Pelješkog mosta u čijoj gradnji sudjeluje njegova firma.

“Naravno da naša pobjeda lijepo izgleda, ali isto tako moramo za znati da Hrvatska i Španjolska nisu igrale sa sto posto svojih snaga. Ali vidjeli smo da se Hrvatska može itekako nositi sa Španjolcima kad su svi igrači svježi. Po ovome smo mogli vidjeti da je Hrvatska u finalu Europskog prvenstva prošle godine izgubila zbog umora, ne zbog neke kvalitete Španjolaca. Na ovo prvenstvo stižemo pojačani i za Čupića, Štrleka i Martinovića i jasno je da ćemo se moći nositi sa svakim”, rekao nam je Kaleb.

Martinović mora igrati

Upravo je taj mladi desni vanjski Ivan Martinović pokazao da nije bez razloga proglašen najboljim mladim igračem svijeta. U svom Hannoveru već se iskazao, a, da može i na reprezentativnoj razini u napadu biti oružje masovne destrukcije, pokazao je i protiv Španjolske u Poreču.

U limitiranim minutama Martinović je zabio dva gola, ali oba su šuta bila snajperski precizna i od okvira gola ušli su u mrežu. Impresionirao je i svojim kreatorskim sposobnostima, podijelio je nekoliko zaista lucidnih dodavanja, a Kaleb smatra da bi on mogao biti rješenje za prvog desnog vanjskog u Červarovoj momčadi.

“Volio bih da bude prva opcija i mislim da bi to bilo dobro za njega. Mislim da on već sad mora steći naviku igranja na velikim natjecanjima, a to se ne može ako sjedi na klupi. U njemu bismo mogli imati igrača koji će nositi reprezentaciju u narednim godinama“, rekao je Kaleb pa dodao:

“Teško ga je i s kim uspoređivati od hrvatskih rukometaša, ali, ako bismo baš morali povući paralelu, rekao bih da me podsjeća na Olafura Stefanssona zbog svoje raznovrsnosti, no, uz dužno poštovanje, još mora puno raditi da bi dostigao taj nivo igre“, objasnio je legendarni Kauboj.

PETAR METLIČIĆ JE VIDIO IGRAČA KOJI BI MOGAO EKSPLODIRATI ZA HRVATSKU U EGIPTU: ‘Jako je zanimljiv i ima velik potencijal’

Licemjerne zvijezde

Hrvatsku u skupini u Egiptu čekaju Katar, Japan i Angola. Na prvi pogled te reprezentacije ne bi smjele predstavljati velike probleme Hrvatskoj, no Kaleb upozorava kako bi naši rukometaši trebali pristupiti takvim utakmicama.

“Reprezentativci znaju da moraju biti fokusirani samo na sljedeću utakmicu i ne gledati dalje od toga. Što se te naše prve skupine tiče, mislim da će Katar biti najopasniji za nas zbog iskusnog golmana Šarića koji bi nam mogao zadati puno problema“, rekao je Kaleb.

Nekoliko svjetskih rukometnih zvijezda, predvođenih Mikkelom Hansenom i Patrickom Wiencekom, najavilo je kako neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu ako publika bude smjela na tribine. Sve je to, kako tvrdi naš sugovornik, jako licemjerno

“Wiencek i još nekolicina igrača još su prije Svjetskog prvenstva najavili da neće igrati, dok se nije ni znalo hoće li biti publike ili neće, i smatram da je to od njih licemjerno. Naime, oni svojim klubovima donose veliku zaradu od sponzora, a sad odjednom ne žele igrati za reprezentaciju, ne žele ništa vratiti svojim zemljama. Po mom mišljenju, ako već ne žele igrati za reprezentacije, morali bi se odreći dijela svojih plaća u klubovima“, zaključio je Kaleb.

