Nikša Kaleb, proslavljeni bivši rukometaš, osvajač zlata sa SP-a 2003. u Portugalu i zlata sa Olimpijskih igara u Ateni 2004., gostovao je jučer u podcastu Net.hr-a uoči početka olimpijskog rukometnog turnira u Parizu. Hrvatska rukometna muška reprezentacija u subotu od 14.00 igra prvu utakmicu u skupini A. Suparnik našima su Japanci. Kina je tijekom karijere osvojio još dvije medalje - srebro sa SP-a iz Tunisa i Europskog prvenstva 2008.

"Hrvatska ima izazov dviju utakmica protiv Slovenije i Njemačke u 11.00 ujutro. Znamo da se kroz Pariz, gdje god ti bio, ne može tako lako doći do dvorane. To znači barem sat vremena atobusa, sat vremena priprema za utakmicu. Opet treba sve to držati pod kontrolom i tu je ta uloga Denisa Špoljarića, bez obzira bio Sigurdsson u selu ili ne, govori nam Nikša Kaleb.

"Skupine na OI su podjednako jake i ne treba gledati raspored, nego prvu utakmicu i svaku sljedeću. Turnir počinje u 14.00 protiv Japana, kojeg Sigurdsson ima u malom prstu", navodi za uvodni sraz protiv Japana...

Naravno da je Kina u svom stilu objašnjavao...

"Jedna moja prijateljica, psihijatrica je rekla da nekad sa psihopatima možeš razgovarati jedino na način kao psihopat. Jer, drugačije ne razumiju. Protiv 'divljih' reprezentacija trebaš biti veći divljak ili im ubiti svo to divljaštvo dobrom igrom. Protiv Japana možemo igrati komotno 6-0."

S Nikšom Kalebom smo razgovarali skoro 20 minuta, a što nam je sve Kina otkrio, kakve je stvari i detalje detektirao u rukometnoj reprezentaciji Hrvatske, pogledajte u proloženom videu gore.

