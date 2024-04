Rukometaši Zagreba nisu uspjeli nakon osam godina ponovno izboriti mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka, jer su u uzvratnoj utakmici osmine finala odigranoj u srijedu u Montpellieru izgubili od istoimenog domaćina s 30-24 (14-14). Montpellier će u četvrtfinalu igrati protiv njemačkog Kiela.

Najbolji igrač Zagreba bio je vratar Matej Mandić sa 14 obrana. Po četiri gola postigli su Ivan Čupić i Adin Faljić, a po tri Davor Ćavar i Luka Lovre Klarica. Slovenac Staš Skube je sa šest golova predvodio strijelce Montpelliera, a po četiri gola su postigli Sebastian Karlsson, Lucas Pellas i Arthur Lenne.

Montpellier je iskoristio svih sedam sedmeraca, a Zagreb pet od sedam. Dva promašaja su došla u drugom poluvremenu, u razdbolju kad je domaća momčad pobjegla na pet golova prednosti i prelomila utakmicu.

Zagreb je odlično otvorio dvoboj i s dva pogotka Zvonimira Srne poveo 2-0. Montpellier je do prvog izjednačenja došao u 9. minuti (4-4) golom hrvatskog reprezentativca Verona Načinovića. Francuska momčad je u 15. minuti imala i prvo vodstvo (8-7), ali je momčad hrvatskog prvaka odgovorila serijom od tri pogotka i opet je Zagreb došao na +2 (10-8).

Održavala je momčad Andrije Nikolića dva gola prednosti do 13-11. Mogla je ta prednost biti i uvjerljivija da nije bilo nekoliko velikih promašaja u čistim situacijama "1 na 1" s domaćim vratarom Remijem Desbonnetom.

Francuzi su u 25. minuti došli do novog izjednačenja (13-13). Luka Lovre Klarica je svojim trećim pogotkom doveo Zagreb u vodstvo (14-13) u 26. minuti, ali je to bio posljednji pogodak hrvatske momčadi u prvom poluvremenu. Domaćin je tako dobio priliku bez zaostatka otići na odmor, što je i uspio golom Karlssona u 30. minuti.

Vratar Matej Mandić je bio uvjerljivo najbolji igrač Zagreba u prvom dijelu, u kojem je sakupio osam obrana.

U istom je tonu Mandić otvorio i drugi dio te je s dvije obrane omogućio suigračima da s dva gola, Čupićevim iz sedmerca te Faljićevim iz kontranapada, ponovno dođu do dva gola prednosti (16-14).

No, kako se to događalo i u zagrebačkom dvoboju, a potom i u prvih 30 minuta uzvrata, Montpellier je odgovorio mini-serijom od dva gola te došao do novog izjednačenja u 37. minuti (16-16).

Nekoliko tehničkih pogrešaka Zagrebovih rukometaša omogućilo je Montpellieru da u 39. minuti dođe do drugog vodstva na utakmici (17-16), da bi tri minute poslije Slovenac Staš Skube iz sedmerca prvi put Francuzima donio dva gola prednosti (20-18). Isti je igrač na polovici drugog poluvremena donio Montpellieru i najveću prednost na utakmici (23-19).

Energetski pad svoje momčadi, kako u obrani, tako i u napadu, Nikolić je pokušao kompenzirati igrom bez vratara, jer mu više ništa drugo nije preostalo. U prvom takvom napadu Srna je izborio sedmerac, ali ga Ivan Čupić nije uspio realizirati, što mu je bio prvi promašaj na utakmici.

Kad se Zagreb i uspio obraniti izostala je realizacija u ukazanim prilikama. Desbonnet je obranio pokušaj s krila Davoru Ćavaru, a Bolzinger je obranio sedmerac Glavašu pa je Montpellier deset minuta prije kraja došao do najvećih +5 (24-19). Adin Faljić je golom za 24-20 prekinuo gotovo devetominutni post Zagreba i ostavio nadu svojoj momčadi za preokret. Došao je Zagreb do -3 (24-21), ali su domaći rukometaši odgovorili golovima Arthura Lennea i Sebastiana Karlssona te ponovno došli na +5 (26-21).

Davor Ćavar je vezao dva pogotka i u 54. minuti doveo Zagreb opet na -3 (26-23). No, još jedan gol Lennea, a potom i vratara Desbonneta, kad je Zagreb igrao "7 na 6", definitivno su spriječili bilo kakva uzbuđenja u završnici dvoboja te usmjerili Montpellier prema četvrtfinalnom dvoboju s njemačkim Kielom.