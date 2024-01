NEVJEROJATNO / Neviđena drama u završnici prvog polufinala Eura: Pogledajte kako su Francuzi čudesno izborili produžetke

Nevjerojatnu završnicu imala je prva polufinalna utakmica Europskog rukometnog prvenstva, dvoboj Francuske i Švedske, gdje su skandinavci u posljednju minutu ušli su plus dva, pa imali i napad u posljednjih 15 sekundi na plus jedan, no Jim Gottfridsson je napravio korake, i tako dao Les Expertsima još jednu priliku. A oni su ponuđeno iskoristili i golom Elohima Prandija s 10 metara u posljednjoj sekundi osigurali produžetke.