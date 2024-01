NIJE JOŠ GOTOVO / Navijači i dalje vjeruju u rukometaše: 'Nema veze, neka ne posustanu. Mi smo uz njih kao i svaku utakmicu'

Nakon što je Hrvatska poražena od Mađarske, neriješeni rezultat između Njemačke i Austrije i dalje nas je ostavio u igri za polufinale. Naravno, preduvjet za to su pobjede nad Islandom i Njemačkom, ali i poklapanje nekih drugih rezultata. Poruku podrške rukometašima dali su i hrvatski navijači koji reprezentaciju gledaju putem malih ekrana u Lijepoj našoj: ''Neka se drže i to što su izgubili nema veze, nastavi dalje i to je to'', rekao je mladić iz Zagreba, a gospodin iz Splita kazao je: ''Glavu gore, imali smo tu nesreću da smo izgubili Martinovića, koji je veliki igrač u formi.'' Također, mlada dama iz grada pod Marjanom reprezentativcima je poručila je: ''Neka ne posustanu, mi smo uz njih kao i svaku utakmicu.''