Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom je utakmica protiv Grčke, jedan od dva kvalifikacijska susreta za Euro 2024. kojem je domaćin Njemačka, a hrvatski izbornik Hrvoje Horvat ističe kako se radi o ozbiljnom protivniku.

"Respektiramo svakog protivnika. Sada gledamo samo prema Grčkoj, to je ozbiljna ekipa, Crnoj Gori su stvorili dosta problema. Ali ono što nas zanima je naša igra i ono što ćemo dati na terenu. Grčka je ozbiljna i ozbiljno moramo ući u tu utakmicu", kazao je Horvat koji napominje da reprezentacija ima jako malo vremena za pripremu za ovu utakmicu.

"Ključ je suziti na ono najbitnije, a nama je to defenzivni dio. Dolazimo polupripremljeni za ono što nas čeka. Moramo iskoristiti svaku minutu, ne samo na treningu, nego i van terena", dodao je Horvat. Naime, reprezentacija se okupila danas u Westinu, a utakmica s Grčkom je na rasporedu već u srijedu u Varaždinu.

Čupić ima problema

Što se tiče igrača s popisa, Horvat je naglasio da reprezentativci Ivan Čupić i Marko Mamić imaju problema s ozljedama, a ostale je pratio u klubovima.

"Prvo i osnovno je pratiti igrače koji su došli u nove klubove i kako funkcioniraju, neki imaju zadovoljavajuću minutažu, a kod nekih nisam zadovoljan ni s minutažom, ni kako igraju. neki nemaju. Ovo su i predpripreme za svjetsko prvenstvo. Iskoristit ćemo ovo okupljanje", dodao je Horvat pozvavši pritom navijače u srijedu da dođu gledati utakmicu.

"Treba nam puna dvorana, mi smo reprezentacija koja možda najviše ovisi o navijačima i treba nam podrška s tribina", zaključio je hrvatski izbornik.

'Grčka prijeti sa svake pozicije'

Da je Grčka ozbiljan suparnik, slaže se i Igor Karačić: "Gledao sam ih protiv Crne Gore, oduševio sam se. Jako su dobro igrali zadnjih pet minuta iako su izgubili na kraju. Morat ćemo ih dobro proanalizirati, prijete sa svih pozicija, ne radi se o jednom ili dva igrača", nadovezao se Karačić.

"Čekaju nas dvije zanimljive utakmice, ovo je dobra uvertira pred prvenstvo. Moramo biti na nivou i odraditi na sto posto i to kako to Hrvatska to zna", rekao Karačić, složivši se s izbornikom da reprezentacija nema dosta vremena za pripremu i da se mora iskoristiti svaka minuta.

Hrvatska najprije u srijedu, 12. listopada u 18.00 sati u Varaždinu igra susret protiv Grčke, a zatim u nedjelju, 16. listopada u 13.45 sati u Hasseltu ju čeka okršaj protiv Belgije.

Izbornik Hrvoje Horvat pozvao je na okupljanje 20 igrača:Ivan Pešić (HBC NANTES), Marin Šego (FRISCH AUF GOPPINGEN), Dominik Kuzmanović(RK NEXE), David Mandić (MT MELSUNGEN), Marin Jelinić (RK NEXE), Ivan Čupić (RK PPD ZAGREB), Filip Glavaš (RK TRIMO TREBNJE), Željko Musa (RK PPD ZAGREB), Marino Marić (SC DHfK LEIPZIG), Marin Šipić (HC KRIENS -LUZERN), Veron Načinović (MONTEPELLIER HB), Domagoj Duvnjak (THW KIEL), Luka Cindrić (BARCA),Igor Karačić (HC LOMZA KIELCE), Ivan Martinović (MT NMELSUNGEN), Luka Kovre Klarica (RK PPD ZAGREB), Tin Lučin (ORLEN WISLA PLOCK), Halil Jaganjac (RHEIN NECKAR LOWEN), Josip Šarac (FRICH AUF GOPPINGEN), Vlado Matanović (RK PPD ZAGREB).