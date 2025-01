Emisija Vrijeme je za rukomet počela je ludo. Marko Vargek, Mirza Džomba i Igor Vori opet su oduševili. Osvrnuli su se na situaciju s Cindrom, Mirza je poljubio Vorija i otkrio kako ga je zvao kad su igrali u reprezentaciji.

"Igi, Igi, tako sam ga zvao kad je bilo sve OK, a kad sam bio ljut na njega onda Igor."

"Nije me poljubio", kazao je Igor. Mirza je ispravio pogrešku:

"Evo, to je to. Što se tiče Cindrića, to je jedna horor priča, dogodilo se to što se dogodilo. Drugi moraju zamijeniti i zapeti, atmosfera će povući. Trebamo ostati pozitivni", kazao je Mirza Džomba.

Emisija Vrijeme je za rukomet upravo traje na glavnom kanalu RTL-a.

