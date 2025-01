Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u posljednjem susretu drugog kruga natjecanja pobijedila Sloveniju sa 29-26 (15-15).

Uoči hrvatsko - slovenskog okršaja u zagrebačkoj Areni sve je bilo jasno. Hrvatskoj je igrala samo pobjeda, dok je svaki drugi rezultat u četvrtfinale gurao Island. Egipat je imao osiguran prolaz bez obzira na rezultat zadnje utakmice.

Na koncu je hrvatska vrsta slavila sa 29-26 osvojivši prvo mjesto u skupini, Egipat ide dalje kao drugi, dok je Island pao na treću poziciju. Slovenija je i prije utakmice bila bez izgleda za prolaz.

Hrvatska će za dva dana ponovo u zagrebačkoj Areni u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske, dok Egipat očekuje dvoboj protiv Francuske.

"Strašna utakmica, bilo je 'zajebano'. Počelo je užasno, 5-0 na početku. Vidjelo se na Slovencima da su bili napaljeni, kao što su i najavljivali. To je i sportski i normalno, pošteno prije svega. Izvukli smo se. Odigrali smo u drugom poluvremenu odličnu obranu. Realno, na prvenstvu igramo obranu jako dobro cijelo vrijeme. Svi imaju svoje kvalitete, svi nas proučavaju, uvijek imaš problema na nekim stvarima. Generalno, obrana je bila odlična danas. Kuzma drugo poluvrijeme, Pešić prvo, držao nas je iznad vode. Realno, vratio je vjeru i to je to".

Hrvatska je u četvrtfinalu, izvukli smo se iz depresije. Potrošili se jesmo...

"Očekivao sam malo lakšu utakmicu, ali to je SP. Idemo se spremiti za Mađare. Slovenci nisu imali što izgubiti i to je olakšavajuća okolnost njima. Motiv je izbaciti domaćina i pred 15 000 ljudi dobiti Hrvatsku, ali ne samo Hrvatsku, bilo koga. Gubili smo 5-0, došli na neriješeno, mučili se u drugom dijelu, ali to je prirodno i normalno. Ovo je bila utakmica za četvrtfinale, odigrali smo muški, pokazali karakter kad nije bilo lako. Samopouzdanje raste, euforija raste, sad idemo na Mađare".

Mađarska je imala lakšu utakmicu. Kakav su dojam Mirku ostavili Mađari?

"Mađari realno ne blistaju na SP-u, izgubili su lagano od Francuza 10 razlike. Mislim da smo mi puno kvalitetnija momčad i vjerujem da će to biti puno lakša utakmica nego danas i da ćemo suvereno proći u polufinale. Imaju oni dobre igrače, ali mislim da smo mi puno kvalitetniji na svim pozicijama."

Domagoj Duvnjak je pogodio bombu s deset metara za 28-25 u 57. minuti, taj čovjek je čudo, da igra minutu bio bi prevaga...

"Jedna ključna stvar na SP-u je bila sljedeća - to što je Dule završio prije utakmice s Islandom na popisu za utakmicu, na listi igrača i čovjek poput njega radi prevagu. Vidimo što on radi na klupi, kakav utjecaj ima na igrače, kako se ponaša. On nije samo igrač, on je produžena ruka trenera. Njega igrači slušaju, gledaju kao aturitet, kao kapetana i to je bio ključni detalj prije Islanda. To je ključni detalj koji je prelomio utakmicu prije same utakmice. Vidimo koliko ga navijači vole, koliko ga cijene, samim tim cijela ekipa stoji iza njega, daje sigurnost igračima i svojim savjetima i samim time što je na terenu, na klupi, svima je lakše."

I za kraj, Mirko je rekao:

"Maraš je odigra odličnu utakmicu u napadu, Marta je odigrao odličnu utakmicu u napadu, Srna i Kara su zabili ključne golove, Kuzma je obranio tri-četiri ključne lopte. Mi kad funkcioniramo kao ekipa, nepobjedivi smo i to je još jedan pokazatelj. Protiv Islanda svi su bili neprelazni, danas su svi ginuli jedan za drugog. Imali smo problema, ali ukrali smo par lopti, odvojili se, uvijek netko iskoči u pravom trenutku."