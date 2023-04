NE SUMNJA / Luka Cindrić optimističan: 'To nikad neće nestati. Promijenile su se generacije, to je uvijek tu'

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čekaju posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024., u kojima će tražiti pobjede na gostovanju u Grčkoj (26.4.) i protiv Belgije u Rijeci (30.4.). Nakon četiri kola Grčka je vodeća reprezentacija u skupini 5 sa šest bodova. Hrvatska i Nizozemska imaju po pet bodova, a na dnu ljestvice je Belgija bez ijednog boda. Na Europsko prvenstvo, koje je na rasporedu od 10. do 28. siječnja sljedeće godine u Njemačkoj, plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te još četiri najbolje trećeplasirane momčadi. Hrvatskoj bi dvije pobjede jamčile osvajanje prvog ili drugog mjesta, a izabranici Gorana Perkovca su trenutačno najbolja od osam trećeplasiranih momčadi pa bi vjerojatno i jedna pobjeda bila dovoljna za plasman na Euro 2024. Pred kamere RTL-a stao je Luka Cindrić. "Uvijek postoji inat i želja za dokazivanjem u hrvatskom dresu i to nikad neće nestati. Promijenile su se generacije, to je uvijek tu", istaknuo je. Prijenos utakmice protiv Grčke pratite u srijedu od 16.40 na RTL-u.