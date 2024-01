'NIJE TO NIŠTA STRAŠNO' / Lučin zna što je odlučilo utakmicu: 'Naravno, to te na kraju kazni'

Nakon uvjerljive pobjede protiv Španjolske, hrvatski rukometaši su u susretu 2. kola skupine B na Europskom prvenstvu u Mannheimu remizirali 28-28 protiv Austrije. Svoje dojmove nakon utakmice za RTL je otkrio Tin Lučin: "Prije utakmice smo znali da nećemo dobit ovu utakmicu u prvih 10-15 minuta i da će biti do samog kraja borba, a tako je i bilo. Praktički smo cijelu utakmicu vodili, na kraju smo imali i nekoliko šansi, nekoliko laganih šuteva smo promašili za prelomiti utakmicu i naravno, to te kazni. Oni su igrali 7-6, nismo im mogli toliko postaviti tempo trkom i eto na kraju svakome bod. Nije to ništa strašno, moramo se nadati da će Španjolska dobiti Austriju i opet dobra situacija za nas ako se to dogodi", zaključio je Lučin.