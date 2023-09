VJERUJE U SVOJU MOMČAD / Legendarni Kauboj najavio nikad zanimljivu sezonu: 'Normalno da to ciljaju, to je jedino ispravno od njih'

Nakon uspješnog otvaranja domaćeg prvenstva, rukometaši Zagreba u četvrtak kreću u novu sezonu Lige prvaka. U Arenu dolazi moćni prvak Njemačke, Kiel kojeg predvodi hrvatski kapetan - Domagoj Duvnjak. S druge strane čeka ga bivši reprezentativni suigrač Jakov Gojun koji će mu, kao kapetan Zagreba, pokušati zagorčati novi izlet u Zagreb. "Sad su isto malo i poljuljani jer su evo sad zadnje dvije utakmice u njemačkoj ligi čak i izgubili i sigurno će doći jako motivirani, ali ja ne volim puno trošit riječi na druge klubove, volim da se mi više baziramo kao ekipa. Mi smo ekipa takva koja može svima nanijeti probleme ako smo sto posto unutra", uvjeren je Gojun. Nije Zagreb zaboravio kako se ruše najveći, iako im je u protekle dvije godine prolazak grupe pobjegao za bod, odnosno prije dvije godine za samo dva gola. Ove sezone odrađen je dobar prijelazni rok, stigao je Filip Glavaš. A došli su i reprezentativci Poljske i Slovenije, Patryk Walczak, odnosno Matic Suholežnik. Trener Lavova, Slavko Goluža, poručio je svojim igračima da uživaju u europskim utakmicama. "Ja sam rekao dečkima da nemamo nikakav pritisak. Nitko ne stavlja pritisak na njih. Ja imam pritisak kao trener, ali to je za mene očekivano. Imamo to što imamo, želimo dati sve od sebe, želimo se boriti", energično će Goluža. A borba, čini se, bit će i u domaćem prvenstvu. Sjajne transfere odradili su i Našičani pa sada bodove za Nexe osvajaju Manuel Štrlek, Lovro Jotić i Marko Bezjak. Prvi susret Zagrebaša i Našičana odigrat će se na proljeće sljedeće godine kada je na rasporedu playoff prvenstva. "Normalno da je sportski, s naše strane, da vjerujemo da ćemo osvojiti. Zato treniraš deset mjeseci da osvojiš prvenstvo. Normalno da Nexe cilja prvi put da skine Zagreba jer to je jedino sportski i ispravno od njih, ali evo, vidjet ćemo. Trebamo svi preživjet Europu, i oni i mi do četvrtog petog mjeseca pa ćemo vidjet u kakvom ćemo štimungu dočekat kraj sezone", poručio je Ivan Čupić. Dobar štimung prvo mora biti protiv Kiela. Nove sezona najboljeg rukometa u Europi kreće u četvrtak. Kako bi imao najbolju moguću atmosferu protiv najtežeg protivnika, Zagreb je odlučio počastiti svoje navijače besplatnim ulaznicama za Kiel koje možete preuzeti u srijedu od 16.00 do 19.00 sati, te na dan utakmice od 17.00 do 19.00 sati.