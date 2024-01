Hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju u petak očekuje prva utakmica skupine B Europskog rukometnog prvenstva protiv Španjolske. Izabranici Gorana Perkovca u srijedu su otputovali u Njemačku, a za vrijeme dok su bili u Hrvatskoj razgovarali smo s našim srednjim vanjskim Igorom Karačićem.

Karačić igra u poljskom Kielceu, a u Ligi prvaka je snage odmjerio i protiv Zagreba. Otkrio nam je kako je zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone.

„Ako bi je uspoređivao npr. s prošlom sezonom i nisam baš toliko, pošto smo stvarno imali dosta problema ove sezone u klubu, puno ozlijeđenih igrača, nije se znalo, ajmo reć jedno vrijeme i stanje kluba, da li će opstati ili ne, ali na kraju hvala Bogu, sve je izašlo kako treba. Došli su novi vlasnici, tako da je sad sve okej. Nadam se da će se poslije prvenstva sve nekako uskladiti i da ćemo završiti s našim ciljevima što smo ih zacrtali na početku sezone“, govori nam na početku razgovora Karačić.

Dakle, ozljede su se smirile?

„Da, što se tiče mene, ja sam praktično jedan od tih igrača koji nije imao neke ozljede, tako da mi je jako drago zbog toga. Sada nas je to malo pokolebalo ovdje u reprezentaciji, ali bitno je da budemo svi spremni za prvu utakmicu protiv Španjolske“, nastavlja naš srednji vanjski.

Otkrio nam je i kakva su njegova očekivanja od Europskog prvenstva.

„Pa teško je govoriti o nekim očekivanjima, prije početka okupljanja ove reprezentacije stvarno sam bio pun nade i vjere i uvijek sam takav. I dan danas sam takav, ali nikad ne znaš što će se desiti iz dana u dan u reprezentaciji.

Kao ta viroza koja hvata svakog dana drugog igrača, dosta ozljeda, dosta 'otpadanja', znači neka prirodna selekcija se pravi, ne znaš u kojem sastavu ćeš praktično izaći tu prvu utakmicu. Tako da, nadam se da će stati na ovome što je do sada i da ćemo ući borbeni, onako 'pravi' tu prvu utakmicu. Ja stvarno uvijek vjerujem u naše igrače i nadam se da će nam se poklopiti ovaj turnir“, govori nam Karačić.

'Ne smijemo ponoviti utakmicu kao protiv Egipta'

Karačić je najavio i grupne oglede protiv Austrije i Rumunjske.

„Te utakmice nisu daleko, praktički kada gledamo odmah su dan poslije Španjolske, ali opet na neki način mogu reći da ne gledam toliko daleko jer mi je najbitnija ova prva utakmica i Španjolska. Takav je sistem ovoga natjecanja, jednostavno nemaš puno vremena, imat ćemo jedan dan da se pripremimo za Austriju, pa poslije za Rumunjsku, a nekako sve oči su nam na Španjolskoj i jednostavno moramo biti pravi u tom trenutku.

Ja ponavljam i mojim suigračima, jednostavno ne smijemo ponoviti tu utakmicu kao protiv Egipta gdje smo ušli nekako pod pritiskom. 'Mi to moramo, mi to moramo', ništa se ne mora. Prvenstvo je dugo, ali moramo dati sve od sebe i nekako s radošću ući u tu prvu utakmicu i da se osjeti to na terenu i da prenesemo jedni drugima tu pozitivnu energiju jer ih jedino tako možemo savladati“, ističe Karačić.

Pitali smo ga da nam otkrije svoje favorite, kao i one reprezentacije koje bi mogle iznenaditi.

„A dugo su već na istoj poziciji te reprezentacije koje jesu. Hrvatska je uvijek u vrhu toga. Normalno, dogodili su nam se zadnjih par godina, možemo slobodno reći, kiksevi, ali uvijek dolazi ta neka smjena i teško je prebroditi tu smjenu generacija. Uvijek ostaje tu taj kostur s par igrača, dolaze novi igrači, mijenjaju se treneri, treba se nekada i pričekati to vrijeme. Znam da se navijači, publika i ljudi u Hrvatskoj žure uvijek po medalje, i mi to želimo, ali nekad neka to ne dolazi preko noći.

Jednostavno treba pretrpjeti neko vrijeme da bi se pojavili neki novi klinci. Mi smo tu da im prenesemo to iskustva malo što imamo. I ta Francuska koja je uvijek Hrvatskoj rak rana bila je imala taj neki svoj period od par godina gdje nisu mogli doći blizu medalje. Jednostavno su mijenjali i evo, sada su opet u vrhu", priča nam Karačić i nastavlja:

'Za Španjolce stalno misliš 'neće', a uvijek su u vrhu'

"Dakle, favoriti su uvijek Francuska, Danska, Šveđani, posebno Skandinavci koji drže taj kontinuitet. Dugo godina je Španjolska stvarno neugodna, ono što mi kažemo među našim redovima, misliš, 'neće, neće, neće', ali uvijek su tamo. Ne znam na koji način, ali uvijek su u vrhu.

Po meni su te reprezentacije favoriti, Francuska, Danska, Španjolska, Njemačka, naravno kao domaćin.

Bit će jako dobro prvenstvo za svakoga, kada vidimo ekipe kao što je Island koji imaju pregršt individualno dobrih igrača koji mogu iznenaditi svakoga i koji mogu i otići do kraja ovo prvenstvo, ali nadam se da ćemo i mi biti u drugom krugu i da ćemo im pomrsiti račune“, analizira Karačić.

Za kraj nam je otkrio kakav je dojam na njega ostavio novi izbornik Goran Perkovac.

„Dobar dojam, stvarno moram priznati. Na početku nismo imali nekog vremena, odmah su nas zadesile te dvije utakmice kvalifikacija protiv Nizozemske gdje se nismo dobro proveli, tj. izgubili smo kod njih, doma smo odigrali neriješeno, ali sad, kako ide vrijeme razumijemo što što želi od nas. Opet, ponavljam, nemamo puno vremena, ali pokušavamo shvatiti u tom nekom kratkom periodu koje su njegove ideje, koje su njegove zamisli.

Naše je da prenesemo to na teren, tako da dosta komunikacije imamo s njim, dosta razgovora, uvijek je otvoren za sve, ako treba i neku našu ideju da damo, dobar je sklop.

Nadam se i želim mu svu sreću da uspije i da ga više ne pogađaju neke ozljede koje se događaju, virozice i da ćemo doći spremni. Želim mu svu sreću da donese medalju“, zaključio je Igor Karačić.

