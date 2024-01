Danska nije dopustila nikakvo iznenađenje na otvaranju drugog kruga, slavili su protiv Nizozemaca 39-27.

Oranje se dobro držalo prvih 30 minuta nakon kojih su Danci imali samo plus jedan (18-17), no u nastavku je krenuo danski stroj do konačnih plus 12.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolji kod Danske bio je Gidsel s devet golova, dok je Ten Velde zabio osam kod Nizozemaca.

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa