Hrvatske rukometašice su osigurale nastup u drugom krugu Europskog prvenstva odigravši 26-26 (14-12) protiv Švicarske, nadoknadivši dva pogotka zaostatka u završne dvije minute.

Nenad Šoštarić, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije:

"Igrali smo bez dvije bitne igračice. U obrani nismo imali Burić koja je čitavu noć bila na infuziji u bolnici, a da ne govorimo o Valentini Blažević koja je naš motor igre u napadu. Zato je protok lopte bio puno sporiji, jer smo imali dvije više igračice. Kad je Albertsen postavio igračicu na našeg srednjeg vanjskog to je postao problem. U nekim važnim trenucima smo i promašivali 'zicere'. Ova mi je utakmica uzela šest godina života, jer je pet minuta prije kraja bilo dva razlike za njih, a imale su i kontru. U toj priči smo se izvukli, a to mogu samo jake ekipe. Bitno je da smo prošli, bitno je da idemo s dva boda dalje, a cure su već shvatile da je na ovakvim natjecanjima svaka pogreška odlučujuća i svaka sitnica je jako bitna. Na tome moramo poraditi. Morali smo ih svesti na manji broj golova i to bi nam onda bilo lakše. Od ovog trenutka o tome više ne razmišljamo, razmišljamo o sljedećim suparnicama i sretni smo da idemo dalje. Iskreno se nadam da će Valentina Blažević igrati već u sljedećoj utakmici. Bitno je da večeras u glavama odmorimo od ovog šoka, stvarno je bila šokantna utakmica, i s jutrom počnemo razmišljati o prvom sljedećem protivniku."

'Ostvarile smo cilj'

Katarina Pavlović, hrvatska reprezentativka koja je postigla pet pogodaka iz pet pokušaja, četiri iz sedmeraca, te posljednji izjednačujući pogodak iz igre dvije sekunde prije kraja utakmice:

"Išla sam rukom da zabijem taj gol. Nije jednostavno pucati tako hladan, ali dala sam sve od sebe i osvojili smo taj jedan bod za plasman dalje. Na klupi nije jednostavno, pogubiš sve živce, a kad uđeš u utakmicu onda dođe adrenalin, trebaš donijeti važne odluke. Nije jednostavno ni curama na klupi, ni curama na terenu. Prošli smo prvi krug, važno je da smo sve, donekle, žive i zdrave i imamo podršku jedne od drugih."

Tena Japundža je sa šest pogodaka predvodila strijelce hrvatske reprezentacije:

"'Potrefio' mi se dan, uvijek tako netko iskoči. Dobila sam puno lopti i drago mi je da sam mogla pomoći ekipi na taj način. Je, bilo je teško, sa puno uspona i padova, Od plus dva izjednačenja pa opet na plus dva u prvom poluvremenu. Napokon smo se u drugom poluvremenu odlijepile na četiri razlike, ali nismo to uspjele zadržati. Vidio se na kraju i umor. Zapravo se tada vidjelo kako sitna pogreška dovodi do problema i kako uvijek moramo biti fokusirane. Najvažnije je da smo ostvarile cilj, a to je da prolazimo skupinu s dva boda i čekamo drugi krug. Nadam se da će nam se Lara (Burić) i Vale (Blažević) što prije vratiti, da budemo u punom sastavu. Mislim da se sa svakim može igrati. Nas uvijek krasi ta borbenost i srce, tako da ne sumnjam da ćemo se boriti do kraja i vidjeti što možemo u drugom krugu."