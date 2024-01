Rukometna reprezentacija Crne Gore završila je nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj na trećem mjestu u skupini C.

Izabranici Vlade Šole u posljednje su kolo protiv Srbije ušli s nula bodova nakon dva gusta i nesretna poraza, ali okršaj protiv susjedne države za njih je bio poput finala. Kroz čitav susret Crnogorci su kontrolirali rezultat, a kada se činilo da su Srbi devet sekundi prije kraja izvukli bod ukazao se Nemanja Grbović i doslovno u posljednjoj sekundi donio pobjedu Crnoj Gori. Iako slatka, ta pobjeda na kraju je bila pirova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crnogorski reprezentativac Vuk Borozan zabio je šet golova Srbima, a nakon susreta je dao nevjerojatnu izjavu.

"Prije svega bih pozdravio hejtere. Neka me nastave pljuvati. Što više pljuju, ja ću biti jači. To je jedno. Drugo, pozdrav i za gospodina Peru Miloševića. Naravno, to je ovo moje što sam dužan cijeloj Crnoj Gori", poručio je Borozan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sukob s Miloševićem

Zašto je Borozan nakon pobjede prozvao Peru Miloševića? Vjerojatno zbog događaja iz listopada 2023., kada je tijekom utakmice Lovćena i Flensburga Borozan poslao nekoga u 'pi**u materinu', a ispostavilo se da je to bilo upućeno Miloševiću, treneru Lovćena, koji je odmah tražio time-out, a nakon toga je krenulo izmjenjivanje uvreda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.