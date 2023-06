Ivica Obrvan je novi trener RK Podravka Vegeta, potvrdio je klub iz Koprivnice na službenim stranicama. Na toj poziciji Obrvan će naslijediti Antonija Pranjića.

Obrvanu, koji je posljednji angažman imao u PPD Zagrebu, ovo će biti prvi put u karijeri da radi u ženskom rukometu. S Podravkom je potpisao dvogodišnji ugovor.

"Pojavio se interes kluba koji itekako puno znači u ženskom rukometu te je najtrofejniji rukometni klub u Hrvatskoj s prilično dugom ako ne i među najdužim tradicijama u europskim natjecanjima. Kroz razgovore smo vidjeli da nam se interesi na neki način preklapaju te samo mogu reći da smo pregovore zaključili s jednom jasnom vizijom za budućnost", rekao je Obrvan za službenu klupsku stranicu pa prgovorio o planovima za nadolazeću sezonu:

"Proteklo sam razdoblje otkad smo započeli pregovore dosta pratio i gledao ženski rukomet jer sam bio slobodan od klupskih angažmana. Cilj zasigurno jest vratiti titulu prvaka u Koprivnicu te osvojiti Kup s obzirom da je posljednje dvije sezone prvenstvena titula izostala. Kvaliteta postoji, bez sumnje, ogromna tradicija i vjerujem da ove ciljeve možemo ispuniti, a pritom ne želim nikog podcijeniti".

"Vjerujem da postoji određena kvaliteta i za Europu, a koliko možemo biti konkurentni tek treba vidjeti. Bit će puno lakše govoriti o tome nakon ždrijeba, a zasad su indicije da ćemo u natjecanje krenuti iz trećeg pretkola kvalifikacija za Europsku ligu. Tu se može dogoditi da dobijemo slabijeg protivnika, dobrog ili pak super jakog protivnika pa ćemo tek vidjeti što će se odrediti ždrijebanjem. Bio bih zadovoljan da budemo kompetitivni i da u sljedećoj sezoni napravimo određeni iskorak u igri te da svoj napredak osjete kako ove mlađe tako i iskusnije igračice i na kraju da nam ta sezona pokaže gdje je klubu mjesto. Moram reći kako će nam trebati puno posvećenosti, rada, koncentracije, spremnosti na odricanje. To su neka nastojanja na kojima moramo raditi u kontinuitetu kroz cijelu sezonu, a ne samo nekoliko mjeseci. U svemu tome bilo bi dobro da imamo i malo sreće, one sportske jer i ona je važna kao i sve navedeno. Što se tiče pobjeda vjerujem da će pobjeda biti i možda ne moramo očekivati pobjedu u svakoj utakmici Europe no vrlo je važno i na kojoj su razini odigrane utakmice koje su izgubljene i možemo li na kraju ipak biti zadovoljni onim što smo pružili na terenu ili ne, ali svakako bismo bili zadovoljni i nekim bodovima u Europi", poručio je Ivica Obrvan.