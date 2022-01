Susretom protiv Francuske u četvrtak (20:30 sati) hrvatska rukometna reprezentacija započinje svoje 15. Europsko prvenstvo. U drugom susretu skupine C Srbija i Ukrajina igraju od 18 sati.

Iz Mađarske se javio pomoćnik izbornika Hrvoja Horvata, legenda hrvatske reprezentacije Ivano Balić. Pogledajte što je objavio na svom Instagramu uz poruku: "Here we go again"

Utakmicu Hrvatske i Francuske moći ćete gledati u izravnom prijenosu od 20.30 na RTL televiziji, a od 19 .30 počinje emisija 'Vrijeme je za rukomet'. Naravno, tu smo za vas i u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.