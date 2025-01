Pešić najavio Francuze pa poručio: 'Ljudi, pa mi smo luda ekipa, igramo s tri zdrave noge u napadu!'

Ivana Pešića, iskusnog vratara hrvatske reprezentacije, imali smo priliku intervjuirati nakon napete utakmice s Mađarskom koja je donijela mnogo emocija, ali i pobjedu. U razgovoru je podijelio svoje viđenje ključnih trenutaka, borbe s ozljedama u reprezentaciji i dao svoj pogled na Francuze.

"Ušao sam u pravi trenutak, kada je bilo najpotrebnije. Kao što ste sami spomenuli, bio sam tu da spasimo situaciju. Nismo igrali baš najbolje jučer, istina je, ali cijela utakmica je bila pod velikim pritiskom i napetosti. Iako smo zaostajali četiri razlike na kraju, nismo se predali. Kroz cijelu utakmicu smo ostali usmjereni na cilj, nisu nas poljuljali ni negativni trenuci. Poklopila se moja uloga, uspješno sam skinuo nekoliko ključnih lopti koje su mogle odlučiti pobjednika. Ono što je možda bilo i najvažnije je da smo mi uspjeli iskoristiti njihov pritisak. Počeli su biti nervozni, ruka im je postajala nesigurna, a odluke koje su donosili bile su sve teže. To nam je omogućilo da se vratimo i preokrenemo utakmicu", rekao je Pešić, a nas je zanimalo što mu je trener golmana, Valter Matošević, rekao u ključnom trenutku utakmice.

"Valter je cijelo vrijeme govorio da ostanemo mirni, čak i kada nam nije išlo. I to je bilo presudno. On je bio jasan – ako dopustimo da nas ponese nervoza, to će imati kontraefekt i onda se situacija može dodatno zakomplicirati. Srećom, ostali smo pribrani i koncentrirani do posljednjeg trenutka. I vjerujte, Bog nas je stvarno nagradio za tu mirnoću i disciplinu", rekao je, a onda je uslijedio najemotivniji dio intervjua u kojem je Pešić komentirao svoje suigrače na naše pitanje - Kakva je ovo reprezentacija?

"Moram reći da je atmosfera u ovoj reprezentaciji zaista nevjerojatna. Reći ću to ovako: mi smo stvarno "luda" ekipa, ali u najpozitivnijem smislu. Svi znamo kroz kakve se probleme prolazi, pa ipak dečki se bore kao lavovi. Igramo s tri zdrave noge u napadu. Svaki od nas ima neku povredu – neki osjećaju aduktore, drugi imaju probleme s listovima, koljenima… stvarno je nevjerojatno kako svi izdrže, kako se svi maksimalno posvećuju svakoj utakmici. I kao netko tko ima nešto više iskustva, mogu reći – stvarno, svaka čast svakome. Ova ekipa je srčana i nikad ne odustaje, čak ni kad nije lako", a na kraju se dotaknuo i Francuza i jasno im poručio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A što se tiče Francuza, znamo svi da su oni na papiru veliki favoriti cijelog turnira. Imaju izuzetnu momčad, igraju izuzetno dobro. Uz Dansku, stvarno je teško pronaći bilo kakvu manu u njihovoj igri. Ali, iskreno, meni je osobno drago što su oni sada favoriti. Nije loše biti u ovoj poziciji, jer kad te svi označe kao favorita, onda stresa ima puno više. Mislim da nas je to možda i pogubilo jučer – počeli smo jako dobro, ali čim smo osjetili da imamo prednost, opustili smo se, pomislili da će biti lako, i onda smo stali. To nas je usporilo, a Mađari su to iskoristili. Bolje je kad su drugi favoriti, jer tako mi možemo igrati opušteno i bez pritiska. To nam definitivno ide u korist. Samo se opustite i vidjet ćete da će nam takav pristup pomoći da idemo dalje. Mislim da će to biti ključ za buduće pobjede", zaključio je naš vratar.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako su zaštitari reagirali na Šipićev gol

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa