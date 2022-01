Hrvatska rukometna reprezentacija nažalost nije baš najbolje otvorila rukometni Euro. Popularni Kauboji poraženi su na otvaranju Eura od starih rivala Francuza s 27.22, a odmah nakon utakmice pred kameru RTL-a stao je izbornik Hrvoje Horvat.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije pokušao je objasniti što se dogodilo...

"Uspjeli smo se vratit i onda je uslijedio taj trenutak, ali ključna je stvar da smo ih previše respektirali i Halil Jaganjac i Martinović su promašivali, i nismo kontre koristili i Francuska je to naplatila. Apsolutno da se osjetio respekt, ali drago mi je da se nismo predali da smo vjerovali u sebe do samog kraja i to je temelj na kojem trebamo gradit na sljedećoj utakmici. Vidjeli smo da kada smo agresivni u obrani da jako teško primamo golove i izgledali smo u trenucima fantastično, ali pada nam koncentracija, i moramo vodit brigu o defenzivi. Sve će nam to trebati za dva dana protiv Srbije, ta nam je utakmica ključna. Moram analizirat greške i popravit stvari", rekao je Horvat zatim je komentirao da se ekipa ipak malo potrošila protiv Francuza.

'Vruće su glave'

"Sigurno da smo se potrošili, balon je to koji se ispuhao. Na nama je da to ostavimo iza sebe i da se koncentriramo na Srbe", veli Horvat.

Novinarka ga je upitala što će sada reći dečkima u svlačionici, a izbornik je rekao sljedeće: "Sada su vruće glave sada ne traba puno pričat, treba analizirati i naspavati se, mi ćemo kao stožer napraviti pripremu".

Najavio je i utakmicu sa Srbijom, koja je na rasporedu za dva dana. "Svatko je donio svoje probleme, tako i oni, to će biti nova utakmica, bit će čvrsta utakmica kao i uvijek, moramo se mentalno i fizički pripremiti", veli Horvat.

Nahvalio je i navijače. "Najsvjetilja stvar je bila vidjeti te naše navijače, dvorana je bila u kockicma. dečki se nisu predali i borili su se do zadnje sekunde", zaključio je izbornik.