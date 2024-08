Ne znam zašto padamo, je li to manjak samopouzdanja ili nešto drugo, rekao je hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić nakon poraza Hrvatske 27-38 od Švedske na Olimpijskim igrama.

Hrvatska je trenutačno pretposljednja na ljestvici skupine A i prije posljednje utakmice, nedjeljnog ogleda protiv Španjolske, treba joj pobjeda za siguran prolaz u četvrtfinale.

„Sve je dobro funkcioniralo na početku. No, potom su nas Šveđani stigli, a mi smo mentalno brzo pali. I prije su nam se ovakve stvari događale. Raspadnemo se i nemamo snage za povratak u susret. Mi znamo igrati rukomet, to nije upitno, ali ne znam u čemu je problem. Je li to manjak samopouzdanja ili nešto drugo. Ali, uvuče se nekakva nesigurnost, počinjemo raditi lagane pogreške“, komentirao je Cindrić koji je postigao pet pogodaka protiv Šveđana.

Inače, ovaj poraz od 11 pogodaka razlike je najteži poraz Hrvatske u povijesti na olimpijskim igrama.

„Bili smo dobri, borbeni i agresivni na početku. Onda smo ih vratili u život. Poveli su s tri pogotka na kraju prvog dijela, a onda se odmah u nastavku odvojili na šest ili sedam razlike. Tu je utakmica bila gotova. Brzopleto smo igrali, mi bi odradili loš napad, a oni nam zabijali lagane golove. Raspala nam se i obrana. Bili su bolji. Međutim, digli smo se nakon Slovenije, mislim da se opet možemo dignuti“, izjavio je Zvonimir Srna, dok je nakon susreta Mario Šoštarić kratko komentirao.

„Teško je loviti. Pogotovo kada suparnik pobjegne na veliku razliku. Njihov je golman bio nevjerojatan, sve je obranio. Moramo ovo zaboraviti, olimpijski turnir je takav. Nema vremena, moramo se spremiti za Španjolsku na najbolji mogući način“, rekao je Šoštarić.

