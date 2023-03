ČEKAJU NAS NIZOZEMCI / Hrvatska s novim izbornikom želi povratak na staze uspjeha: Prijenos na RTL 2 od 19.30 sati, Metličić poslao upozorenje

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka dvoboj protiv neugodne Nizozemske u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bit će to debi novog izbornika Gorana Perkovca koji bi čvrstom rukom trebao vratiti Kauboje na staze uspjeha uz prijenos na RTL 2 od 19.30 sati. 'Iskliznuća, što se mene tiče, neće biti, jer ja to ne dopuštam', naglasio je Perkovac na posljednjoj konferenciji za medije prije odlaska u Nizozemsku, jasno davši doznanja kako želi vidjeti jednu discipliniranu novu Hrvatsku. Kauboji imaju dobru poziciju nakon prva dva kola, jer s dvije pobjede na grupu gledaju s vrha. Ipak, Petar Metličić upozorava kako Nizozemci više nisu rukometna egzotika već vrlo ozbiljan protivnik kojem treba pristupiti vrlo oprezno. 'Imaju dva igrača koji su fantastični, znači vrhunski. Kay Smits i Luc Steins igraju u Magdeburgu i PSG-u, to sve govori o njihovoj kvaliteti. Iznimno su brzi. Igrali smo prije par godina nerješeno s njima. Bit će teška utakmica', konstatirao je Metličić, a što je još legendarni desni vanjski rekao u najavi utakmice pogledajte u prilogu.