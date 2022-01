Hrvatska danas igra posljednju utakmicu na Europskom rukometnom prvenstvu.

Protivnici Kaubojima biti će Nizozemska, jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Iako su bili sjajnu u prvom krugu natjecanja, Nizozemci ipak nisu uspjeli iznenaditi te su upisali poraze od Francuske i Danske, dok su slavili protiv Crnogoraca.

Kauboji su pak izgubili od Crne Gore i Danske, pa natjecanje žele završiti s dvije pobjede nakon trijumfa nad Islandom.

Pobjedom žele zaključiti priču

Vratar Ivan Pešić bio je jedan od heroja Hrvatske protiv Islanda, a ovako je najavio dvoboj s Nizozemcima:

"Za Nizozemsku ćemo vidjeti. Prvo moramo vidjeti tko je živ, tko je zdrav. Skupit ćemo glave kao što smo to i danas napravili. Danas smo dokazali da nije bitno poluvrijeme, moramo igrati cijeli susret i boriti se do kraja. Mislim da smo kvalitetniji od Nizozemske i da ćemo to i pokazati."

Ivan Martinović najavio je pobjedu i protiv Islanda, ali i Nizozemske:

"Ja sam i nakon Danske najavio da želimo završiti s dvije pobjede, sad imamo dan odmora i spremni ćemo dočekati Nizozemce", zaključio je.

Gdje pratiti?

Nakon što su Danci uvjerljivo svladali Nizozemce, Hrvatska je ostala bez ikakvih šansi za peto mjesto. Kauboji više ni u teoriji ne mogu do trećeg mjesta u skupini.

Utakmicu možete pratiti od 18 sati na RTL Televiziji.