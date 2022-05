Rukometaši našičkog Nexea izgubili su u polufinalu završnog turnira Europske lige u Lisabonu od jedne od najjačih momčadi svijeta, njemačkog Magdeburga, s 29-34.

Hrvatski doprvak doživio je poraz u polufinalu EL-a, ali će u nedjelju u 16.30 igrati za treće mjesto s poraženim iz dvoboja Benfice i Wisle Plock.

'Ne smiješ si to dozvoliti protiv takvih protivnika...'

Nakon utakmice svoja je razmišljanja za net.hr podijelio Halil Jaganjac.

"Mislim da je čak mogla biti i manja razlika na kraju, radili smo neke greške u prvom poluvremenu, a da nismo onda smo mogli doći u priključak, a onda tko zna što bi se dogodilo. Stvarno mi je žao jer smo pokazali da možemo s jednim Magedeburgom, koji je budući prvak bundeslige, odigrati egal utakmicu. Ponosan sam na cijelu ekipu", poručio nam je Jaganjac nakon utakmice.

U jednome trenutku Nexe je smanjio prednost Magdeburga i došli im na dva razlike. Činilo se kako bi se Nexe mogao vratiti u potpunosti u utakmicu i kako bi mogao napraviti važan korak ka finalu Europske lige, no događale su se greškice u igri.

"Ispala nam je lopta jednom ili dva put i oni su to iskoristili. Protiv takvih protivnika si to ne smiješ dozvoliti. A da smo to popravili bila bi još neizvjesnija završnica i svakako je mogla biti manja ta razlika."

Posljednja utakmica u dresu Nexea

Jaganjac će sutra odigrati svoju zadnju utakmicu za RK Nexe jer će od sljedeće sezone igrati za njemački Rhein-Neckar Löwen. Polako se kreće opraštati od kluba, ali napominje kako je atmosfera predivna.

"Mi smo klapa, nama je stvarno super zajedno. Gledamo ovaj EHF FinalFour kao nagradu za sve lijepo što smo napravili u ovoj sezoni. Stvarno će mi biti jako teško otići od ovih dečkiju. Predivne četiri godine su iza mene. Nestvarno mi je da ću sutra igrati zadnju utakmicu."

Ima priliku postati najbolji strijelac lige

Jaganjac ima priliku postati i najbolji strijelac ovoga natjecanja. Samo u ovoj utakmici zabio je devet golova, a sveukupno u cijeloj ligi čak njih 106. Na naše pitanje nada li se da će osvojiti tu prestižnu nagradu, odgovara nam:

"Ja bih više volio da mi ponudite da budemo treći i da uzmemo medalju. Što se tiče nagrade za najboljeg strijelca, to je produkt timskoga rada cijele sezone. Ako se to i dogodi, ja na toj tituli mogu zahvaliti samo njima."