''Kiel je uvijek sjajna momčad i iznimno težak suparnik'', rekao je trener rukometaša Zagreba Slavko Goluža prije premijerne utakmice u novoj sezoni EHF Lige prvaka.

U četvrtak, s početkom u 18.45 sati, Zagreb u Areni dočekuje slavnu njemačku momčad koja je aktualni osvajač Bundeslige, a predvodi je najbolji hrvatski igrač Domagoj Duvnjak. U pitanju je dvoboj prvog kola skupine A.

''Dva posljednja poraza Kiela ne bih previše komentirao, oni su uvijek sjajna momčad. Mi se moramo fokusirati na sebe i svoju igru. Imamo određenih problema i pokušavamo ih riješiti tako da budemo u potpunosti spremni za ovaj veliki dvoboj. Pozitivna nervoza je prisutna, ali to je nešto sasvim normalno uoči otvaranja Lige prvaka. Vjerujem u naše dečke i u to da možemo u četvrtak izvući pozitivan rezultat. Ovim putem želim pozvati sve ljubitelje rukometa da nas dođu podržati. Mi smo jedini zagrebački klub koji igra Ligu prvaka, a s druge strane nam dolazi veliki Kiel i naš Domagoj Duvnjak. To je sjajna pozivnica za sve“, komentirao je trener Zagreba Goluža, a sličnog razmišljanja je i kapetan hrvatske momčadi Jakov Gojun.

Mala opaska na izjavu trenera Goluže, Ligu prvaka ove će sezone igrati i Futsal Dinamo.

''Dolazi nam veliki Kiel i sigurno će se htjeti iskupiti zbog zadnja dva poraza koja su doživjeli u Bundesligi. Mi ćemo ih dočekati željno i spremno, za ovo treniramo zadnja dva mjeseca i vjerujem da ćemo biti na visini zadatka. Hoće li to biti dovoljno protiv jedna ovakve momčadi ne znam, ali znam da ćemo ostaviti srce na terenu''.

Ivan Čupić također vjeruje u snažnu potporu navijača u zagrebačkoj Areni.

''Dolazak rukometne institucije kao što je Kiel predvođene našim Duvnjakom je prava pozivnica svim ljubiteljima rukometa da u četvrtak budu u Areni. Vjerujem da će biti sjajna atmosfera i dobar ambijent, a mi ćemo se potruditi da svi uživaju u odličnoj utakmici. Odigrat ćemo pravu, čvrstu mušku utakmicu i vjerujem i nadam se da nakon par godina možemo otvoriti Ligu prvaka s jednom velikom pobjedom'', najavio je Čupić, dok Zvonimir Srna otkriva kako je cijela momčad uzbuđena zbog velikog suparnika koji stiže.

''Najbolji njemački klub i jedan od najboljih ikad u Europi dolazi u Zagreb i to je nama igračima ogroman izazov i motivacija. Oni imaju velike ambicije, ali ja sam koncentriran na nas i na našu igru. Drago mi je da smo nakon dugo vremena svi kompletni i zdravi, a kad smo takvi uvijek smo opasni. Jedva čekamo utakmicu u četvrtak''.