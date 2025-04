Hrvatska protiv Španjolske igra veliku utakmicu, evo gdje ju možete gledati

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pred sobom ima težak i neizvjestan put prema Svjetskom prvenstvu. U četvrtak ih u Koprivnici čeka prva o dvije utakmice kvalifikacija protiv Španjolske. Izbornik Ivica Obrvan priželjkuje bilo kakvu pobjedu kako bi Hrvatska u nedjeljnom uzvratu u Andaluziji imala priliku braniti prednost iz Koprivnice.

RTL i VOYO platforma od 17.30 prenose utakmicu

Izravan prijenos utakmice Hrvatske i Španjolske moći ćete pratiti u četvrtak od 17.30 na RTL-u 2 te na platformi VOYO

Ana Debelić opet u reprezentaciji

Hrvatske rukometašice ostaju u svojoj tradicionalnoj bazi za pripreme u Prelogu. Na popisu je 19 igračica, a još četiri se nalaze na listi pričuva i mogu biti pozvane naknadno ako se ukaže potreba. Nakon dugo vremena reprezentaciji se priključila Ana Debelić, koja je odnedavno nova članica Podravke Vegete.

Dvije nove igračice u odnosu na zadnje okupljanje su vratarke Petra Marinović, koja trenutačno brani u Mađarskoj i Lea Zetović, vratarka zagrebačke Lokomotive. Ponovo su u reprezentaciji lijevo krilo Andrea Šimara i desno krilo Lara Burić, koje su propustile zadnju reprezentativnu akciju.

"Španjolska je odlična ekipa sa par iskusnih individualki, ali vjerujem da mi ako pokažemo svoje najbolje izdanje možemo igrati dobro protiv njih", kazala je Lucija Bešen, vratarka Hrvatske, dok je izbornik Ivica Obrvan naglasio:

Mia Brekić: 'Poseban je osjećaj i čast biti u reprezentaciji'

"Fokusirani smo na pripremu prve utakmice s velikom, izraženom željom, da probamo dobiti. Bilo koja razlika ne garantira mogućnost prolaska. Pobjeda bi nas motivacijski ostavila u našim željama i planovima da mi budemo ti koji će se nakon druge utakmice plasirati na SP".

Mia Brkić istaknula je:

“Kao i uvijek, poseban je osjećaj i čast biti u reprezentaciji. Svjesne smo važnosti utakmica protiv Španjolske i naravno, želimo pobijediti. Ako pobijedimo sutra u Koprivnici, to je onda pola posla i sigurno da je s pobjedom bolje i ljepše putovati na uzvrat. Španjolska je jako dobar protivnik. Rekla bih da njihove najveće opasnosti dolaze od desne i lijeve vanjske; Mbengue i So Delgado. Fizički su sve igračice dosta jake, ali vjerujem u nas, i uz podršku navijača i punu dvoranu, možemo do pobjede sutra u Koprivnici", izjavila je Brkić, prenosi web site HRS-a.

Španjolska ugledna rukometna nacija

Španjolska u rukometnom svijetu ima veliki ugled i rejting i 5 osvojenih medalja s velikih natjecanja, međutim u procesu su smjene generacija i traže ekipu, slažu igrački mozaik koji bi ih mogao odvesti na Olimpijske igre u Los Angeles 2028. godine.

Iskusni stručnjak Ambros Martin preuzeo je ekipu u 2023. godini sa zadatkom da Španjolsku vrati među najbolje. No, poskliznuo se već na prvom koraku. U odnosu na europsku smotru, za ove susrete pozvao je nekoliko novih igračica s kojima će probati nadmašiti Hrvatsku. Nadamo se kako u tome neće uspjeti.

Za kraj, recimo još samo da su Španjolke dva dana prije dolaska u Hrvatsku odbrale Ljubljanu za svoje završne pripreme. U Krimu im naime, radi izbornik Martin Ambros, a iz Ljubljane do Koprivnice vrlo je kratak put, tako da će Španjolke doći maksimalno odmorne i spremne za dva velika okršaja. Drugi u Algecirasu na krajnjem jugu Španjolske, u nedjelju je na rasporedu od 12.00 sati.

Popis Hrvatske za Španjolsku:

Lucija Bešen, Andrea Šimara, Kristina Prkačin, Tina Barišić, Klara Birtić, Nikolina Kragulj, Ana Debelić, Mia Brkić (sve Podravka Vegeta), Lea Zetović, Iva Zrilić, Lara Burić (sve Lokomotiva), Petra Marinović (MTK Budapest), Paula Posavec (Zrinski), Dejana Milosavljević, Katarina Ježić (obje Dunarea), Katarina Pavlović (Alba Fehervar), Tena Petika (Dunajvarosi), Stela Posavec (Funfloor Lublin), Iva Bule (Dalmatinka).

Pričuvne igračice:

Ivana Fratnik, Veronika Babara (obje Lokomotiva), Katja Vuković, Josipa Mamić (obje Podravka Vegeta).

