Francuska je u Lanxess Areni u Kölnu u nezaboravnoj završnici ušla u finale Europskog prvenstva u rukometu. Nakon čvrstog prvog poluvremena s prednošću od sedam golova, momčad je potpuno potonula u drugom i dopustila Švedskoj da se vrati. Dvije minute prije kraja, zaostajali su Francuzi s dva gola, ali su se ipak vratili i u posljednjoj sekundi golom Elohima Prandija otišli u finale.

Legendarni francuski rukometaš Nikola Karabatić nije skrivao oduševljenje, a podijelio je i što je rekao svojim suigračima prije Prandijevog gola.

"To je bilo čudo…Jako sam ponosan. Ja sam borac i to je dio mog posla. Danas nismo smjeli izgubiti. To je ono što od rukometa čini takav spektakl. Nakon toga, ništa nas ne može zaustaviti.", rekao je Karabatić, a onda otkrio što je rekao suigračima na klupi dok se Prandi spremao pucati:

"Bili smo s dva gola manje, ne znam kolike su bile šanse za pobjedu na kraju, ali nisu bile ogromne… Bio sam pored Kentina Mahéa i Valentina Portea i rekao sam im: 'slušajte, Elo će zabiti, siguran sam u to' i dobili smo taj fantastičan gol."

Nakon utakmice pred kamere stao i zvijezda gola o kojem će se dugo pričati.

"Analizirao sam zid koji je bio visok u odnosu na udaljenost. Rekao sam si da ću pucati sa strane. Vjerujem u svoj udarac, vjerujem u sebe. Možete reći što želite, da padam, ali gol je tu, prihvaćen je", objasnio je Prandi referirajući se na komentare oko toga je li sedmerac trebao biti priznat ili ne, a zatim se osvrnuo na zadnjih 30 minuta:

"Početak drugog poluvremena bio je nezgodan, počeli smo promašivati jednostavne situacije, nismo bili precizni u obrani, vratili smo Švedsku u igru."

Na cijelu se utakmicu osvrnuo i trener francuske reprezentacije, Guillaume Gille koji ne skriva koliko je na momčad ponosan.

"Snaga ovog tima je u tome da ne odustaju. Vole ove trenutke napetosti, ove izazove. U tim teškim trenucima vidimo što se krije u dubini naše grupe.Imamo grupu gdje svatko može doprinijeti izgradnji. Trebamo zadržati taj osvajački mentalitet, ne odustajati, nastaviti igrati, to smo radili od početka", zaključio je Gille.

