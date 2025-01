Nogometaši zagrebačkog Dinama su protiv poljske Jagiellonije u srijedu odigrali posljednju pripremnu utakmicu u turskom Beleku, a konačan rezultat dvoboja je bio 1-1. Aktualni poljski prvak je poveo u 54. minuti golom Portugalca Thomasa Silve. Zanimljivo je da je taj igrač zamijenjen u 30. minuti, ali je potom odigrao drugo poluvrijeme. Dinamo je do izjednačenja došao u 60. minuti, kad je Arijan Ademi iskoristio krivu procjenu poljskog vratara i glavom poslao loptu u nebranjenu mrežu nakon ubačaja Luke Stojkovića. Do kraja dvoboja je momčad Fabija Cannavara mogla i do pobjede, ali je u 90. minuti udarac Sandra Kulenovića iz izgledne situacije poljski vratar obranio.

Nakon posljednje utakmice na pripremama, u kojoj je Dinamo remizirao s Poljskom Jagiellonijom, trener Fabio Cannavaro je kazao:

"Problem je što smo radili puno grešaka i one nas puno koštaju. Puno smo radili, puno trčali i kad primimo golove kao sad nije nam lako. Igrači su malo umorni, puno smo radili, ali sam vidio nekoliko dobrih stvari u drugom poluvremenu kad je utakmica bila otvorena. Moramo shvatiti da moramo biti spremni ne ponavljati ovakve pogreške", prenosi izjavu novinar Sportskih novosti koji se nalazi na pripremama u Turskoj, jedan od samo dvojice.

Navijače Dinama zanima što se događa s Petkovićem, u kakvom je stanju, kad će biti onaj pravi? Petković je jedan od najbitnijih igrača Dinama, najboljih u SuperSport HNL-u, ključan uz Martina Baturinu u Dinamovom nastojanju da smanji zaostatak od -7 za Rijekom i Hajdukom. Stoga, što se događa s Petkovićem i kakva je istina kad se priča o njemu? Mnogi će ostati iznenađeni i razočarani Cannavarovim otkrićem...

"Moj je cilj bio težak rad na ovim pripremama, da igrači napreduju i da se oporave od ozljeda. Petković je izvan pogona, ali liječnička služba radila je ovih deset dana izvrstan posao, svi su fit. Počinje natjecanje u kojem želimo biti bolji nego dosad, smanjiti zaostatak za vodećima i u dvije utakmice Lige prvaka dati sve od sebe. Radili smo na povećanju fizičkih kapaciteta, jer mnogi su igrači bili izvan stroja i fizička sprema nije bila najbolja. Igrači daju sve od sebe, uče, napreduju, žele dati sve za ovaj klub i ja sam sretan. Jako su dobre vijesti da nema više ozlijeđenih, jer kad je puno igrača nedostupno, onda je treneru teško sastaviti momčad. Jedva čekamo da počnu utakmice."

Dinamo će prvu utakmicu u drugom dijelu sezone odigrati za tjedan dana (22. siječnja), kad će u pretposljednjem kolu prvog dijela Lige prvaka gostovati u Londonu kod Arsenala.

Prvu utakmicu u nastavku domaćeg prvenstva, Dinamo će odigrati 25. siječnja na Maksimiru protiv pulske Istre 1961. Na polovici prvenstva Dinamo ima 29 bodova i nalazi se na trećem mjestu sa zaostatkom od sedam bodova za Rijekom i Hajdukom.

