Jedanaesti dan SP-a pun je spektakla: Evo gdje gledati ključnu utakmicu Hrvatske

Uzbudljive utakmice čekaju nas u 11. danu Svjetskoga rukometnoga prvenstva. Petak nam donosi napete utakmice u skupini III i IV u kojima su gotovo sve reprezentacije u igri za plasman u četvrtfinale. Upravo potonja skupina bit će pod silnim povećalom jer u njoj se nalazi Hrvatska, au petak je čeka nimalo lak zadatak, srušiti goropadni Island. Prije derbija kojeg cijela hrvatska nacija s nestrpljenjem očekuje da započne u 20.30, kao pravi uvod u spektakl očekuju nas prave poslastice za sve ljubitelje rukometa.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi rukometni petak najprije otvaraju od 15.30 Argentina i Zelenortski Otoci koji će se boriti kako stvari sad izgledaju za pretposljednje mjesto skupine IV u kojoj se nalazi i Hrvatska. Borbu začelja možete pratiti na platformi VOYO kao i napetu utakmicu 'susjeda' Španjolske i Portugala koja počinje u istome terminu od 15.30. Portugalci u skupini III, po mnogima najluđoj na prvenstvu, drže čelnu poziciju s pet bodova no ostale joj reprezentacije pušu za vratom. Španjolskoj, koja trenutno drže četvrto mjesto s tri boda, potrebna je pobjeda u petak jer u slučaju poraza i trijumfa Brazila mogli bi izvisiti prije njihovog međusobnog dvoboja u zadnjem kolu. Portugalci su pokazali da su reprezentacija u usponu, a svi znamo kakvi su maheri Španjolci u rukometu tako da nas čeka spektakl na platformi VOYO odmah na početku dana.

Uoči hrvatske reprezentacije uzbudljiva nas utakmica očekuje od 18.00 na platformi VOYO i programu RT2. Švedska i Brazil susret će se u utakmici koja bi mogla odlučiti putnika u četvrtfinale, ako se poklope rezultate te 'zgusnute' skupine. Šveđani su veliki favoriti na papiru, no Brazilci su na prvenstvu pokazali da znaju iznenaditi skandinavske momčadi, a najbolje su to osjetili na vlastitoj koži domaćini Norveška. Obje reprezentacije imaju 4 boda te bi u slučaju trijumfa Portugala nad Španjolskom poraz za jednu od ovih momčadi sutra značio i pakiranje kofera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Utakmica Hrvatske i Islanda na rasporedu je u petak od 20.30 s izravnim prijenosom RTL-a, ali hrvatske rukometaše možete pratiti već od 19.45 na istome programu u emisiji Vrijeme je za rukomet. Hrvatske reprezentativce čeka najteži test do sada na prvenstvu. Pobjeda je imperativ, sve ostalo najvjerojatnije znači kraj za hrvatske navijače, premda treba vidjeti kako će odigrati Slovenija i Egipat (od 18.00) prije konačnih kalkulacija. Hrvatska mora dobiti iduće dvije utakmice bez obzira na to što joj po nekim kalkulacijama to ne garantira prolazak, no treba prvo pobijediti sve pa onda vidjeti na čemu smo. Najveći adut Hrvatske svakako bi trebao biti izbornik Dagur Sigurdsson koji dobro poznaje svoje sunarodnjake. Hrvatski rukometaši su spremni, a nadamo se i publika u zagrebačkoj Areni koja će nositi naše rukometaše do pobjede. Cijeli taj spektakl pratite od 19.45 na RTL-u.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

A oni koji zbog živaca i loše krvne slike ne mogu gledati jednu od odlučujućih Hrvatskih utakmica tu je i utakmica drugih domaćina Norveške i Čilea na platformi Voyo od 20.30. Norvežani su jedva prošli prvu skupinu i ne piše im se dobro. Nada je još uvijek opstala nakon pobjede nad Španjolcima prije dva dana, ali trebat će im se još puno rezultata poklopiti za prolazak dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema sumnje novi rukometni petak bit će pun uzbuđenja!

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kada i gdje gledati utakmice 11. dana Svjetskog prvenstva

Tekst se nastavlja ispod oglasa