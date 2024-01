Senzacija, rapsodija, deklasiranje, sve to sinoć smo gledali u sjajnoj izvedbi Hrvatske koja je srušila Španjolsku u prvom kolu. Bolji početak Eura nismo ni mogli zamisliti.

Dan nakon velike pobjede iz Mannheima javila se RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan koja je razgovarala s golmanom reprezentacije Filipom Ivićem.

Filipe, evo, imate li danas, 24 sata nakon te utakmice sa Španjolcima objašnjenje za ono što se dogodilo?

"Pa prije svega, ja bih zahvalio navijačima koji su ispunili dvoranum koji su nam bili podrška tijekom cijele utakmice, to je bio predivan osjećaj igrati pred punom arenom. Imao sam osjećaj da igramo u Hrvatskoj, a ne u Njemačkoj. Čestitao bih svojim suigračima, cijelom stručnom stožeru na vrhunskoj pobjedi, ne pamtim kada smo pobijedili Španjolsku 10 razlike, to sve govori o našoj kvaliteti, vjerujem u ovu momčad i vjerujem da ćemo puno toga pokazati.

Hrvatska je igrala sjajnu obranu, Hrvatska je bila beskompromisna u napadu, efikasnost 93 posto, Španjolcima je ovo sinoć bio najteži poraz u povijesti europskih prvenstava, nama pak susret na kojem smo zabili najviše pogodaka u povijesti europskih prvenstava, to i te kako puno toga govori.

"Bili smo to što ste rekli u svim segmentima igre dobri, polukontra, napad, obrana, nadam se da će nas to krasiti u ostatku turnira. Kad sam se vratio u svlačionicu iza utakmice imali smo statistiku na televizoru i vidio sam 93, 95% u drugom poluvremenu, to je stvarno nevjerojatan podatak. Drago mi je i veseli me takvo nešto, što znači da smo ušli s puno samopouzdanja u turnir. Sutra nas očekuje već nova utakmica, ne kažem da trebamo zaboraviti ovo jučer, ali pripreme su već krenule danas i očekujem sutra ponovno Hrvatsku kao i jučer."

Naš dojam je nekako da je s novim izbornikom došla neka nova atmosfera, nova energija, nova vizija, novo zajedništvo u reprezentaciji. Kakav je vaš osjećaj, kakav je dojam svlačionice?

"Zajedništvo nas je uvijek krasilo, izbornik sigurno da ima svoj neki novi touch, što se pokazalo i jučer. Vrhunska smo ekipa, vrhunska smo klapa, netko kaže, on je sklop mladih i starijih, ali svi dišemo kao jedan i mislim da smo to jučer pokazali.

Službeni slogan prvenstva je 'Here To Play', no nekako nam se čini da je Hrvatska ovdje došla 'Here To Stay'

"Nadam se da ćemo ostati, ali treba biti skroman. Kao što sam rekao, jučer deset razlike, ali ako sutra ne pobijedimo ništa ne znači. Po meni je svaka utakmica novi izazov i moramo biti maksimalni sutra da bi pobijedili."

Čekaju nas Austrijanci, koji su također pobjedom otvorili nastup na Europskom prvenstvu. Najjača je zapravo njihova vanjska linija koja onako se sjajno nadopunjuje Hutecek dirigira igrom, a Bilyk je s lijeve strane i sve to skupa sjajno vodi izbornik Slovenac Pajović.

"Pa neće biti nimalo lako, u prijateljskoj utakmici su igrali sa Slovenijom gdje su izgubili samo jedan razlike, pobijedili su Rumunjsku. Neću otkrivati njihove glavne adute jer smo spremni, mogu samo reći da smo spremni i da očekujete sutra pobjedu."

Ono što su možda najslabiji u ovom trenutku je zapravo to što imaju usku klupu. Nemaju tu širinu kadra kakvog u ovom trenutku ima Hrvatska, to treba iskoristiti.

"Pa igraju sa sedam, osam igrača maksimalno, ali to je turnir od dva, tri tjedna. Nije to cijela sezona pa da ti igrači moraju nositi teret kroz cijelu godinu, to su igrači koji igraju u najboljim klubovima u Europi i mislim da to njima nije problem. Spremni smo za njih sutra i vjerujem da ćemo bit pravi, kako se kaže."

