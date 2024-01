Hrvatska rukometna reprezentacija odradila je ovdje u Njemačkoj u Mannheimu prvi trening po svom dolasku, sve je spremno za početak Europskog prvenstva.

RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan razgovarala je s desnim vanjskim Ivanom Martinovićem.

Kako ste doputovali u Njemačku? Je li sve prošlo u najboljem redu?

"Nije dugo putovanje bilo, dobro smo stigli, lijepo je biti napokon tu, prošao je najteži dio priprema, tako da ćemo tu odraditi još dva treninga pa smo spremni za Španjolsku."

U kakvom je stanju Hrvatska stigla ovdje u Mannheim?

"Svi koji su došli su zdravi, spremni i jako motivirani. Mislim da svi jedva čekamo da krene i da smo vrući na prvu utakmicu."

Prva utakmica ponovno najvažnija, najteža. Sve nekako podsjeća na Svjetsko prvenstvo od prošle godine kada smo se poskliznuli na Egiptu. Sada je opet situacija zahtjevna, teška, ali vjerujemo da Hrvatska može dobiti Španjolsku.

"Mislim da je prva utakmica uvijek najteža. Sad još dodatno Španjolska, ali mislim da ne smijemo stvarati prevelik pritisak kao što je bilo protiv Egipta. Ovaj put treba biti veći fokus za nas, kako ćemo mi odigrati. Spremni smo, gledali smo video, trenirali smo sve što trebamo, znamo što nas čeka i znamo koliko naših navijača nas čeka, tako da, spremni smo i samo da krene."

Doći ćemo i do navijača, no prije toga da vas pitam dok smo čekali vaš dolazak ovdje u Mannheim, vidjeli smo, stigli su i Španjolci i to baš u vaš hotel. Jeste li se već sreli na hodnicima? Jeste li izmijenili koju riječ? Kako su prošli ti susreti?

"Samo smo se kratko pozdravili, ali ništa više od toga nije bilo."

Očekuje se puno hrvatskih navijača ovdje u Mannheimu, svi znamo za što su sve spremni hrvatski navijači, 13.000 mjesta u SAP Areni.

"Nadamo se da ćemo uz naše navijača biti bolji tih 15, 20 posto i mislim da uz njih da možemo do velikog uspjeha. Nadam se da će 60 minuta biti puna arena i da će navijati za nas."

Koliko vas se ljudi u posljednjih nekoliko dana zatražilo ulaznicu za utakmice Hrvatske ovdje u Mannheimu?

"Mislim da se cijela obitelj pitala, ali teško je sad nabaviti ovako kasno karte, ali doći će mi i roditelji sestra.

Kad ste već spomenuli obitelj, na žalost, nećemo imati taj bratski okršaj i bratski dvoboji. Vaš brat na kraju ipak nije dio ovog najužeg popisa austrijske reprezentacije za ovo Europsko prvenstvo.

"Nažalost, jedan mali san što sam imao odigrati brata protiv Austrije neće se dogoditi. Još je moguće, ali trenutno nije s reprezentacijom, ali ako ne bude igrao, mislim da će me on podržati isto na tribinama."

