Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine C Europskog prvenstva u Szegedu svladala Srbiju sa 23:20.

Po šest golova za Hrvatsku postigli su Ivan Čupić i Ivan Martinović, pet je dodao Tin Lučin, dok su Bogdan Radivojević s pet i Lazar Kukić s četiri gola bili najbolji kod Srbije.

U dvoboju koji je praktički odlučivao o drugom putniku u drugi krug natjecanja iz ove skupine uz sigurnu Francusku Hrvatska je imala kontrolu rezultata od početka do kraja dvoboja.

Nakon dva kola vodi Francuska s četiri boda, Srbija i Hrvatska imaju po dva, a Ukrajina je na dnu bez bodova.

Što nam treba za prolazak?

Za prolazak u drugi krug Hrvatska još treba u ponedjeljak od 18 sati svladati otpisanu Ukrajinu, no to je sve uz uvjet da Francuska pobijedi Srbiju. Ako Francuska izgubi od Srbije, tu će doći do crnog scenarija koji želimo izbjeći.

Naime, Srbija ima trenutno bolju gol-razliku od nas i pobjeda protiv Francuza zatvorit će krug od tri reprezentacije u kojem će se gledati gol-razlika u te tri utakmice.

U slučaju da se zatvori krug od tri reprezentacije, u kojem Hrvatska ima gol-razliku -3, Srbija -2, a Francuska +5. Dakle, Ako Srbija pobijedi Francusku s dva ili više golova razlike, Hrvatska ispada iz natjecanja.

Dobra vijest je da je Francuska puno bolja od Srbije i neće samo tako pustiti da im Srbi uzmu bodove.

Neriješen rezultat nam je pak dovoljan ako Srbija izgubi od Francuske.

U slučaju poraza Hrvatske od Ukrajine, Srbija ne smije uzeti niti bod Francuzima kako bismo mi prošli. Ako Srbi i izgube, što je za očekivati, stvara se krug od tri reprezentacije (Hrvatska, Srbija, Ukrajina) i tu je Srbija u velikoj prednosti jer imaju +8 protiv Ukrajinaca.

U sljedeću skupni prolaze dvije reprezentacije, a bodovi njihove međusobne utakmice se prenose. U drugom krugu našu skupinu čekaju dva najbolja iz skupine A ((Danska, Slovenija i Crna Gora) i B (Island, Nizozemska, Mađarska, Portugal).