Rukometaši Francuske velikim su preokretom svladali Dansku sa 30-29 (12-17) u posljednjoj utakmici grupne faze Europskog prvenstva u Mađarskoj i Slovačkoj, čime su osvojili prvo mjesto u skupini 1, a iz polufinala izbacili Island.

Danci su bili u vodstvu gotovo cijelu utakmicu sve do posljednje tri minute utakmice, u kojima su ostali bez pogotka, a Dika Mem je s dva gola donio pobjedu olimpijskim prvacima iz Tokija, koji su baš kao i u tom finalu ponovno pobijedili Dansku.

Danci odmarali

Mem i Hugo Descat su sa po osam golova bili najbolji strijelci francuske reprezentacije. Strijelce Danske predvodili su Niclas Kirkeloekke sa 10 i Jacob Holm sa devet pogodaka.

Danci su u ovoj utakmici igrali bez Mikkela Hansena, Mathiasa Gidsela i Magnusa Saugstrupa Jensena, koje je izbornik Nikolaj Jacobsen odmarao, a bez obzira na to već su na poluvremenu vodili sa 17-12. Francuski vratari Gerard i Pardin imali su samo jednu obranu u prvom poluvremenu, dok je danski vratar Kevin Moeller obranio osam šuteva.

Danska je nakon šest minuta vodila 5-1, ali su se Francuzi uspjeli približiti na samo gol zaostatka (10-9) u 20. minuti. No, uslijedila je nova danska serija od četiri pogotka za +5, a to je prednost s kojom su Danci otišli i na odmor.

U nastavku su Danci sve do deset minuta prije kraja održavali svoju prednost između tri i pet pogodaka, ponajviše zahvaljujući golovima Kirkeloekkea i Holma te obranama Niklasa Landina. No, nakon što su poveli sa 27-22, gotovo osam minuta su ostali bez pogotka pa su se Francuzi u 54. minuti približili na samo gol zaostatka (27-26), a u 57. minuti došli do prvog izjednačenja na utakmici (28-28).

Luda završnica

Lauge je Dancima donio posljednje vodstvo (29-28) da bi Dika Mem golovima u 58. i 59. minuti odveo Francusku do pobjede, uz asistenciju Vincenta Gerarda koji je u završnici imao dvije velike obrane.

Zavšnica Europskog prvenstva bit će odigrana u Budimpešti. Polufinalne utakmice su na rasporedu u petak, kad će od 18 sati igrati Francuska i Švedska, a od 20.30 sati Španjolska i Danska. Island i Norveška će se od 15.30 sati boriti za peto mjesto.

Poraženi iz polufinala će u nedjelju, 30. siječnja, igrati utakmicu za broncu od 15.30 sati, a finale je na rasporedu od 18 sati.

EP rukometaša, skupina 1 (Budimpešta)

Island - Crna Gora 34-24 (8-17)

HRVATSKA - Nizozemska 28-28 (13-15)

Danska - Francuska 29-30 (17-12)

Ljestvica

Francuska 5 4 0 1 148-131 8 Danska 5 4 0 1 149-123 8 Island 5 3 0 2 138-124 6 HRVATSKA 5 1 1 3 124-136 3 Nizozemska 5 1 1 3 137-156 3 Crna Gora 5 1 0 4 134-160 2

