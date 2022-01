U drugoj utakmici na Europskom prvenstvu u Szegedu, hrvatska muška seniorska reprezentacija odmjerit će snage sa Srbijom. Susret je na rasporedu u subotu u 20:30 sati, uz prijenos na RTL televiziji.

Nakon plavog kartona Davida Mandića u utakmici protiv Francuske, disciplinska Komisija EHF-a donijela je odluku o jednoj utakmici suspenzije što znači da će Mandić propustiti dvoboj protiv Srbije. Vijesti iz HRS-a kažu kako će se reprezentaciji se priključio Marin Jelinić, a izbornik Hrvoje Horvat naknadno će donijeti odluku o sastavu protiv Srbije.

Nakon poraza od Francuske na otvaranju natjecanja u skupini C Europskog prvenstva, hrvatske rukometaše u subotu u Szegedu očekuje ogled protiv Srbije, a bodovi iz te utakmice najvjerojatnije donose drugi krug.

"Za nas je to možda i utakmica odluke. To nam je ključna utakmica, bez obzira na ishod utakmice protiv Francuske. To je utakmica koju moramo dobiti," kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Horvat.

Srbija je u prvom kolu lako pobijedila Ukrajinu s osam pogodaka razlike (31-23). Stoga će susret drugog kola između Hrvatske i Srbije vrlo vjerojatno odlučivati tko će proći u drugi krug.

"Znamo se jako dobro, nema tu nekih nepoznanica. Odlučivat će tko će biti psihički stabilniji i tko će biti mirniji. Mi radimo sve kako bi sutra bili pravi," dodao je hrvatski strateg.