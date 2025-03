Dule, Peša i Kara nakon službenog oproštaja: 'Za ovo se živi. Vratit ću se samo ako mi on to kaže'

Nakon utakmice rukometaša Hrvatske i Češke u Areni je održana svečana dodjela priznanja kojom je obilježeno više od tri desetljeća rukometne izvrsnosti, a kulminacija svečanosti bio je oproštaj od reprezentacije kapetana Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića.

Hrvatski rukometni savez je na taj način odao počast svim osvajačima ukupno 16 medalja hrvatskog rukometa na velikim natjecanjima (Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo) - 15 su osvojili rukometaši, a jednu rukometašice.

Tri su se velikana, Duvnjak, Karačić i Pešić nakon cijele ceremonije pridružili Marku Vargeku, Mirzi Džombi i Igoru Voriju u emsiji Vrijeme je za rukomet i sumirali kako se osjećaju. Na početku intervjua Vargek je upitao Duvnjak je li to zaista to, ali hrvatski se kapetan nije previše dvojio i odlulno rekao "To je to, naravno sve je to bilo u šali i s Vorijem I Džombom koji su se opet dotaknuli tradiocionalne puse koju ovaj put nije dobio ni Dule.

"Ja sam prezahvalan, presretan što smo nas trojica doživijeli ovo. Puna Arena i oproštaj. Prije svega bih se zahvalio Igoru i Mirzi i onoj staroj generaciji koja me naučila i pokazala kako se treba nositi ovaj dres", započeo je Dule pa dodao:

"Ovo što sam ja danas doživio će mi ostati cijeli život u sjećanju. Predivna gesta od Saveza, da su se svi osvajači medalja mogli oprostiti na jedan lijepi način i život ide dalje."

Dule je jednom prilikom rekao da mu je najvžnije što može sa svima sjesti i popiti kavu.

"Mislim da je to suština života, ovo su svi moji prijatelji, svi moji suigrači, prošli smo toliko toga zajedno da je to nevjerojatno. Ja sam ovdje od 2006., to je dug period, prošao sam stvarno puno toga, puno suigrača, puno trenera, a ono najvažnije ovo je samo sport. Bude lijepih trenutaka, bude predivnih trenutaka, a bude i teških trenutaka, ali se za ovo živi.

Nakon njega riječ je dobio Igor Karačić. Hrvatski dokapetan nije bio u početnom kadru izbornika Dagura Sigurdssona, ali je nakon ozljede Cindrića odmah odgovorio na izbornikov poziv i stigao s Hrvatskom do finala, negdje, nekad odlučio je ipak nakon tog Svjetskog prvenstva reći zbogom.

"Ne znam kada sam to odlučio, ali je odluka donešena bila davno. Moj put je bio malo drugačiji, ali sam znao ako se dogodi ta prilika da zaigram na SP da će ta odluka biti definitivna ispred naše dvorane, ispred naših navijača.", rekao je Karačić, a njemu se pridružio i Pešić:

"Moram Dulu pitati (da obuće ponovno dres) budući da me on nagovorio da se oprostim poslije Francuza, nakon par piva" započeo je kroz smijeh Peša pa nastavio:

"Mislim da imamo dobra dva mlada golmana da nema potrebe da se vraćam. Uletio sam na nesreću Mandića što se ozlijedio, ispalo je super. Predvan je osjećaj i mislim da je isto dosta.

Što su još rekli Dule Peša i Kara pogledajte u videu iznad.