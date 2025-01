Dinko Đanković, talentirani trener u mađarskom Veszpramu i dobar prijatelj Luke Cindrića s kojim je i pokrenuo internacionalni rukometni kamp za mlade rukometaše i rukometašice, ništa ne zna o stanju Luke Cindrića. I on je kao i cjelokupna hrvatska javnost ostao zatečen Cindrićevom ozljedom, ali kaže kako je to sastavni dio sporta.

"Čuo sam se s njim nakon utakmice protiv Argentine, kasno u noći, negdje iza ponoći. Tada je bilo sve OK, e sad što se dogodilo u međuvremenu ne znam i ne bi to htio komentirati", odmah nam je dao do znanja Dinko Đanković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je na Svjetskom rukometnom prvenstvu sada ostala bez dva iskusna srednja vanjska...

"Sigurno da nam je to šok jer svi znamo što njih dvoje znače za igru Hrvatske i kakvi su to igrači, po iskustvu, kvaliteti, karakteru... Njih dvoje su okosnica po iskustvu i drugo to su manje - više dva srednja beka na koja smo ozbiljno računali na ovom SP-u jer svi znamo da je srednji bek organizacija igre u napadu. Došao je u međuvremenu Karačić koji je isto odličan igrač, ali nitko ne može vratiti vrijeme koje je dvojac imao i odradio na pripremama. Karačić nije bio dio olimpijskog ciklusa, Duvnjak i Cindrić su tu bili i imau automatizam. Karačić ima iskustva i znanja i povezat će se što prije, ali da nam je to veliki minus nedostatak Cindrića i Duvnjaka, sigurno da je, pogotovo jer sad na srednjem vanjskom imamo samo Karačića i Pavlovića koji je sigurno perspektiva, ali on nema iskustva. Mi sad imamo igrača koji je u RK Zagreb dobivao 10-15 minuta i sad bi trebao riješavati situaciju i donosit odluke pred 15 000 ljudi, ne znam. Daj Bože da je spreman, ali sve varijante s Martinovićem na srednjem beku, mislim da tu gubimo Martinovića na desnom beku, a Tin Lučin koji isto može pokrpati srednjeg vanjskog nije srednji vanjski."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Egipat će sad biti još veći izazov...

"Egipat je prva ozbiljna ekipa za Hrvatsku na ovom turniru. Oni su sigurno na našem nivou, rekao bi čak da su posljednjih godina po rezultatu i bolji od nas i to će biti pravi ispit. Ono što je dobro je to što igramo doma, atmosfera će ići nama u korist, a Pastor iz Mađarske im je trener, bio je u Szegedu trener, Egipat će biti pripremljen za ovu utakmicu taktički, studiozan je i svaku utakmicu priprema studiozno, ali minus im je što im ne igra Yahia Elderra koji je bio njihov nositelj igre pa čak i na Olimpijskim igrama gdje se ozlijedio i možda nije igrao zadnje dvije utakmice. Ne znam koliko su slabi bez njega, ali da se radi o kvalitetnoj ekipi, to stoji."

Koja je prednost Hrvatske?

"Uz atmosferu, Kuzmanović je naša velika prednost jer je u dobroj formi, ali ne možemo mi sad očekivati da će imati svaku utakmicu 20 obrana. Daj Bože, ali unatoč povredama Duvnjaka i Cindrića nadam se da možemo pokazati dovoljno toga da pobijedimo Egipat. Očekujemo odgovaran Egipat, jedan Egipat koji će biti spreman za nas, ali vjerujem u našu pobjedu, vjerujem da Hrvatska ima snage odgovoriti Egiptu i pokazati i bez Cindrića i Duvnjaka što zna i može", zaključio je Dinko Đanković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Čupić gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana

Tekst se nastavlja ispod oglasa