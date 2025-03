Sve je spremno za spektakl u Areni! Evo što sve trebate znati o oproštaju velikana

Odbrojavamo sate od spektakla u zagrebačkoj Areni. Hrvatski rukometaši vraćaju se na mjesto sreće gdje su oduševljavali svojim igrama prije dva mjeseca. Srebrni rukometaši ovoga puta imaju na zadatku drugu kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke od 17.30, no bit će to više od utakmice jer će to biti i posljednji oproštaj hrvatskih rukometaša, kapetan Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića.

Bit će to jedan vrlo emotivan događaj pun uzbuđenja jer je Hrvatski rukometni savez pripremio pravi spektakl za hrvatske navijače. Pozvano su svi osvajači međunarodnih odličja za hrvatski rukomet, preko 100 osvajača medalja od prvoga EP 1994 pa sve do danas. Tako će u Areni prisustvovati osvajači 16 medalja s velikih natjecanja koji će za svoje uspjehe u hrvatskome rukometu dobiti posebno priznanje.

Početak cijeloga programa počinje čak dva sata prije u 15.30 od kad će Duvnjak, Karačić i Pešić 'dežurati' kraj štandova s rekvizitima A103, B107 i C114 gdje će se družiti s navijačima.

Program nedjeljnoga spektakla možete pratiti već od 16.45 na programu RTL ili platformi VOYO uz emisiju Vrijeme je za rukomet gdje će vas zabavljati već poznati trojac Igor Vori, Mirza Džomba i Marko Vargek. Utakmica Hrvatske i Češke počinje u 17.30, a izravni prijenos pratite na programu RTL ili platformi VOYO

Nakon utakmice slijedi svečana ceremonija, a prije toga Arenu će dodatno 'zagrijati' Tomislav Bralić i klapa Intrade. Tada će navijači pozdraviti osvajače 16 hrvatskih medalja podijeljeni u tri kategorije: od 1994. do 2004, od 2004. do 2014. i od 2014. do 2025. Nakon toga ceremonija će završiti oproštajem rukometnog trojca Duvnjaka, Karačića i Pešića

Jedno je sigurno! Čeka nas novi rukometni spektakl, a sve to možete pratiti od 16..45 na programu RTL ili platformi VOYO

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometni dan na RTL-u: Evo što je sve pripremljeno za spektakularnu nedjelju popodne

