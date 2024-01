JEDVA ČEKAO OVAJ TRENUTAK / Dan uoči dvoboja sa Španjolcima Goran Perkovac ne skriva sreću: ' Za ovo živimo, za ovo treniramo i sutra će biti prekrasno...'

Hvatski će rukometaši prvi ispit na Europskom prvenstvu u rukometu imat ovoga petka (početak u 20.30) kada ih očekuje sraz s jednim od favorita ovog natjecanje, reprezentacijom Španjolske. Utakmicu je nakon treninga za RTL najavio izbornik Goran Perkovac. "Ja sam presretan i jedva sam čekao ovaj trenutak. U sedmom-osmom mjesecu sam mislio da nikad neće doći, a sad je došlo. Stvarno smo svi već pomalo uzbuđeni, ali to uzbuđenje je izvanredno. Za to živimo, za to treniramo i sutra će biti jedan prekrasan dan", rekao je na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.