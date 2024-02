Dagur Sigurdsson više nije izbornik japanske rukometne reprezentacije, objavio je tamošnji savez.

Tako je 50-godišnji Islanđanin kojeg želi i HRS na klupi Hrvatske službeno slobodan.

U Japanu je bio od 2017., a godišnje je zarađivao milijuna eura. Izborio je s njima i Olimpijske igre u Parizu, no sada je jasno kako ih tamo neće voditi.

No, problem za HRS je činjenica da se on želi vratiti u Njemačku, na čijoj je klupi bio od 2014. do 2017., a koju je 2016. odveo do europskog zlata.

