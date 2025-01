'Mogao bi se osloboditi stan u Zadru, a popuniti jedan u Flensburgu'

Hoće li Dagur Sigurdsson napustiti klupu reprezentacije Hrvatske nakon Svjetskog rukometnog prvenstva? Upravo se o toj temi raspisao njemački Bild nakon što je u podcastu Harzblut bivši njemački rukometaš i svjetski prvak s tom reprezentacijom, Michael "Mimi" Kraus izjavio kako bi se jedan stan u Zadru mogao isprazniti, a popuniti jedan u Flensburgu.

Njemački velikan traži novog trenera nakon što je prošlog prosinca otpušten Nicolej Krickau i želja im je dovesti vrhunskog trenera s internacionalnim iskustvom, nekoga baš poput Sigurdssona. U spomenutom podcastu Kraus je izjavio: "Čuo sam da bi se stan u Zadru uskoro mogao osloboditi, a novi stan u Flensburgu će biti naseljen. Čuo sam da je Flensburg pitao Dagura, a on je rekao kako neće donijeti odluku prije kraja Svjetskog prvenstva."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za Islanđanina bi to bio povratak u Njemačku jer od 2009. do 2015. bio je trener Füchsea iz Berlina. Na cijelu priču nadovezao se još jedan legendarni njemački rukometaš, Stefan Kretzschmar dodao: "Nemam što dodati, vrlo dobar trener. Dagur Sigurdsson je inovativan, dobar, jak, analitičan, karakteran i sjajno bi se uklopio u Flensburg. to bi bilo ime." dok je Pascal Hens u miks za novog trenera ubacio i Ljubomira Vranješa.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolska se spasila od potopa, vratili su utakmicu u egal

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa