Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis reprezentativaca koji počinju pripreme za ovogodišnje Olimpijske igre. Na popisu nema Igora Karačića.

"Na izbornikovom popisu nalazi se 20 igrača. Tu su četiri vratara: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Filip Ivić i Sandro Meštrić. Kao što je poznato, Dominik Kuzmanović je ovih dana obavio operaciju prepona i svi se nadamo da će njegova rehabilitacija biti upješna. Za svaki slučaj, izbornik želi imati još jedno pričuvno rješenje pa je stoga pozvan vratar Industrie Kielce, Sandro Meštrić. Među krilima, dva su na svakoj strani:lijevo David Mandić i Marin Jelinić, desno Mario Šoštarić i Filip Glavaš. Tri kružna napadača su: Veron Načinović, Nikola Grahovac i Marin Šipić. Na vanjskim pozicijama nalaze se kapetan Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić kao srednji vanjski. Četiri lijeva vanjska su: Zvonimir Srna, Tin Lučin, Josip Šarac i Marko Mamić, a na desnoj strani su tri igrača u konkurenciji: Ivan Martinović, Luka Lovre Klarica i Mateo Maraš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reprezentacija će se okupiti 25. lipnja u Zagrebu i odmah nakon toga produžiti do Preloga u kojem će se obaviti prva faza priprema. U sklopu tog dijela priprema, bit će odigran i prijateljski susret s Egiptom, 7. srpnja u Varaždinu. Nakon toga, reprezentacija će dobiti četiri dana slobodno, a novo okupljanje bit će zakazano za 11. srpnja. Drugi dio priprema odradit će u Opatiji od 11. do 24. srpnja. Pri tome će reprezentacija odigrati još jedan pripremni susret i to protiv domaćina Olimpijskih igara, Francuske, u Chartresu 17. srpnja 2024. godine", objavljeno je na stranici HRS-a.

"Izabrao sam ovih 20 igrača koji kreću u pripreme za Olimpijske igre. Moje razmišljanje je išlo u smjeru pronalaska balansa između napada i obrane. Birao sam one koji su korisni u oba pravca. Znamo da samo 14 igrača možemo imati u sastavu za utakmicu, trojica još idu u Pariz, ali su rezerve. Vidjeli smo na zadnjim utakmicama s Norveškom i Danskom da je teško imati promjene napad-obrana i obrnuto. Ovih dvadeset igrača kreće u pripreme, nadam se da će svi biti spremni, da neće biti dodatnih promjena, ali naglašavam da imamo još petnaest igrača koji su na širem popisu i uvijek mogu biti konkurentni u bilo kojem trenutku te da ih možemo tijekom priprema pozvati ako se za to ukaže potreba. Imamo jaku momčad, vjerujem u njih i vjerujem da će svi pokazati najbolje od sebe, da će doći svježi i spremni za početak priprema 25. 6. kad se kreće s prvim ciklusom u Prelogu. Radit ćemo u tom periodu na podizanju fizičkih potencijala, a i na taktici, dok ćemo na kraju prve faze imati i test utakmicu s Egiptom. Nakon toga, u drugi ciklus u Opatiji planiramo krenuti sa 17 imena koja će Hrvatsku predstavljati na OI u Parizu", rekao je Sigurdsson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popis igrača:

MATEJ MANDIĆ – RK ZAGREB DOMINIK KUZMANOVIĆ – RK NEXE FILIP IVIĆ – CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL SANDRO MEŠTRIĆ – INDUSTRIA KIELCE MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED FILIP GLAVAŠ – ZAGREB MARKO MAMIĆ – SC DHFK LEIPZIG ZVONIMIR SRNA – RK ZAGREB DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL TIN LUČIN – ORLEN WISLA PLOCK JOSIP ŠARAC – FRISCH AUF GOPPINGEN LUKA CINDRIĆ – CS DINAMO BUCURESTI IVAN MARTINOVIĆ – MT MELSUNGEN LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB MATEO MARAŠ – MOL TATABANYA KC VERON NAČINOVIĆ – HB MONTPELLIER MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN NIKOLA GRAHOVAC – HBW BALINGEN – WEILSTETTEN

Tekst se nastavlja ispod oglasa