Spuštena je zavjesa na prvi Europskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj. Doznali smo u utorak 12 reprezentacija koje će se do srijede u dvije skupine boriti za četiri mjesta u polufinalu.

Za komentar prvog kruga, ali i očekivanja od nastavka natjecanja na Europskom prvenstvu, pitali smo čovjeka koji živi rukomet, urednika uglednog regionalnog portala Balkan-Handball, Žiku Bogdanovića. Njegov portal postao je sinonim za rukomet u regiji, a evo ove godine proslavit će već 17 godina postojanja.

Za početak ga pitamo, kako si vidio dosadašnji rasplet na Europskom prvenstvu?

"Turnir je u prvoj fazi pokazao da je rukomet ozbiljan europski sport koji na visokom nivou igra dvadesetak država. Najugodnije iznenađenje je svakako Austrija koja je izašla iz grupe s Hrvatskom i Španijom što bi potpisali ni izbornici ozbiljnijih reprezentacija. Farski Otoci su svakako jedna vrsta egzotike koja bi nam trebala razbiti alibije o masovnosti i pokazuju da je preduvjet za svaki uspjeh vizija i dobro organiziran rad u mlađim kategorijama u čemu su Skandinavci daleko ispred svih. Osim Španjolske, svi koji su trebali doći do TOP 12 to su i napravili. Ispod nivoa svog sastava odigrali su Švicarci, donekle i Islanđani, koji su se, ne znaju ni oni kako, izvukli iz grupe u Münchenu. S obzirom da se pravi rukomet tek počinje igrati, najveći dojam je sama organizacija i broj ljudi na tribinama. Jeste siječanj, ali nema zime za rukomet dok je nama Nijemaca."

Znamo da ti već godinama imaš specijalan portal za rukomet na Balkanu, pa za početak krenimo on onoga što zanima naše čitatelje, što kažeš na ova tri nastupa Hrvatske?

"Austrijanci su eliminacijom Španjolaca poništili onu nesvakidašnju pobedu na startu turnira koja je pokazala da kada Hrvatska ima dan, onda nije bitno tko je s druge strane, što smo vidjeli i prošle zime protiv Danaca na SP. Promhenjene su uloge, Srna i Klarica su u prvom planu što je nešto što se naslutilo i prije starta turnira na utakmicama u Poreču. To je uvjetovano i problemima s ozljedama, ali svakako je iznenađujuće. Dobivate mladi golmanski tandem Kuzmanović-Mandić za naredno desetljeće, a u isto vrijeme sačuvana je svježina trojke Duvnjak-Cindrić-Karačić. Obrana djeluje korektno, ali EP je maraton, Hrvatska ništa nije napravila i tako bi se trebala ponašati. Čekaju vas tradicionalno nezgodne Francuska i Njemačka, a Island će nekome morati pomrsiti račune s onakvim rosterom. Daleko je polufinale."

Kakvo mišljenje imaš o Goranu Perkovcu, je li te hrvatski izbornik iznenadio nečime na ovom prvenstvu?

"Za sve je potrebno vrijeme, pa i za to da naslutimo šta je ideja Gorana Perkovca. Radio je neke nesvakidašnje stvari tijekom prošle godine, kao što je okupljanje svih kandidata za reprezentaciju u EHF tjednu. To se može protumačiti i kao nesigurnost, ali vjerujem da postoji određena namjera da se simbolično pokaže taj dres ne može nositi bilo tko. Pokazao je dozu hrabrosti u djeljenju uloga u momčadi, vidi se namjera podmlađivanja sastava, traži one koji su najmotiviraniji i najspremniji, sve to je pozitivno, ali ne garantira i rezultat, pogotovo ne onaj koji hrvatska javnost očekuje."

Kako si vidio nastupe ostalih ex-Yu reprezentacija na Euru?

"Bosna i Hercegovina se pošteno obrukala porazom od Gruzije. Negdkje je bilo i očekivano da Smajlagić sa svojim stilom vođenja neće moći izaći na kraj s igračima u atmosferi pritiska kakav donosi veliko natjecanje. Srbija je nastavila sa svojom praksom da igra najlošije kada je to najpotrebnije. Ovo je trebala birti kruna jedne generacije, ali i rada Tonija Gerone koji je izgurao cijeli olimpijski ciklus što je prvi put da je pošlo za rukom nekom srpskom izborniku. Teško je stavljati mete na čela kada izgubiš dvije utakmice u posljednjim sekundama, ali u tome stoji očigledno nešto mnogo dublje - gubitnički mentalitet koji srpski rukomet prati godinama.

Makedonija je napravila velikim posao pobjedom nad Švicarskom. Kire Lazarov je napravio dobar posao, izborio prvi šešir u baražu za SP 2025, a u isto vrijeme uspješno promovirao novog lidera repke, Marka Miteva, koji je zapeo za oko mnogima na tržištu. Konačno, Crna Gora je odigrala dobar turnir, izgubila dvije u posljednjoj sekundi, ali im se vratilo na kraju sa Srbijom. Šola ima u sastavu par top igrača poput dva Vujovića, Borozana i Simića, uspio je malo i promijeniti rotaciju sa Kaluđerovićem i Dragaševićem. Dojam je bolji od rezultata."

Svjedočili smo nekim iznenađenjima na ovom prvenstvu, je li budućnost rukometa da gledamo Farske Otoke i nekog sličnog uskoro u završnicama velikih natjecanja?

"Mislim da ćemo se teško izvući od tog skandinavskog vala. Ljudi rade ozbiljno, imaju klupske Akademije kroz koje školuju djecu, popularnost je na ogromnom nivou, sve ono što mi nemamo na ovim prostorima. Da je na ovaj turnir došla Danska B, i ona bi našla svoje mesto u glavnoj fazi, jer ljudi imaju igrača za tri reprezentacije. Farani su dio 'danskog modela', imaju 3-4 igrača koji su ili će biti ozbiljna klasa. U posljednjih par godina pojavili su se Portugal i Nizozemska, sada Farani, svako tko radi dobro nađe svoj put… mapa se mijenja, a na njoj smo mi sve manji i nebitniji kao regija."

I za kraj, znamo da tek kreće drugi krug, no usudiš li se prognozirati koga bi mogli gledati u završnici prvenstva?

"Danska je broj jedan. Oni mogu izgubiti, negdje nekada, ali to ne umanjuje činjenicu da su najbolji i jači nego ikada sa Gidselom, Pitlyckom i sada Emil Nielsenom koji je nevjerojatan na golu. Odmah zatim Francuska i Švedska. Francuzi su pobjedom nad Nijeemcima pokazali da neće prespavati EP u godini Igara, kako su to radili prethodna tri ciklusa vjerojatnoo i zbog 'last dance' momenta Nikole Karabatića. Nijemci nemaju kvalitet za polufinale, ali kada su domaćini to i nije presudno. Dovoljno je da im se doda vjetar u leđa u jednoj utakmici. Tu se negde lome i polufinalne šanse Hrvatske."

