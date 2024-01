Profesor Vladimir Canjuga danas je trener rukometašica Koke, a riječ je o jednom od najtrofejnijih hrvatskih rukometnih trenera, posebice s našim mlađim reprezentativnim kategorijama. Ujedno, jedini je koji je žensku reprezentaciju odvesti na Olimpijske igre, i to čak do četvrtfinala u Londonu 2012.

Pod njegovim vodstvom uostalom u mlađim kategorijama medalje za Hrvatsku donosili su Duvnjak, Kopljar, Stepančić, Čupić. No, prije svega Profesor je sjajan sugovornik kada želite pričati o rukometu.

A gdje ćete bolji povod za razgovor od završetka Europskog prvenstva u Njemačkoj. Za početak ga pitamo kako je vidio finale Francuza i Danaca te novi naslov za Les Expertse.

"Prije svega navijao sam za naše krvnike Francuze jer mi je malo dosta Danaca. Čudio sam se nekim potezima Gillea (op.a. izbornika Francuske) jer su predugo izvan igre bili Remili, Fabregas te lijevi vanjski Prandi. Svaka čast Karabatiću (op.a. Nikola), ali na njemu se vidjelo da stvara manje više priliku za šut ili Memu ili Fabregasu, dok Prandi ima taj razoran šut. Francuska s Remilijem, Memom, Prandijem, Fabregasom i ubojitim krilima mi se uistinu svidjela", započeo je Canjuga razgovor pa nastavio:

"Danska je zaista na poziciji vratara bila kvalitetnija, ali su u presudnim trenucima ipak napravili dvije sudbonosne greške s igračem više. Oni su cijelo vrijeme svoje snage polagali na Pytlicka i Gidsela te obrane Nielsena, a čim je stala igra te trojke, Francuska se približila. Ako kada tome dodamo da je s lijevog krila kad se lomila utakmica mlađi Landin promašio čisti zicer, tu je ipak došlo do izražaja iskusnija postava Francuske koja je uspjela preokrenuti rezultat i na kraju iz dvije utakmice doći do dva produžetka i do dvije pobjede."

Bio je ovo 'posljednji ples' Karabatića na europskim prvenstvima.

"Možda je imao preveliku minutažu, ali Gille se odlučio na to jer mu je to zadnje europsko prvenstvo, legenda je svjetskog rukometa i sigurno je jedan od najboljih igrača. Nitko nije igrao u dva smjera, obrana, napad, nitko nije dugo trajao i nitko nije osvojio toliko naslova i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Sigurno da su Duvnjak i Balić imali svoje trenutka kada su bili najbolji na svijetu, Mikkel Hansen, nekad Richardson, ali definitivno on je igrač najbolji igrač svih vremena. Možda je treba kao Mikkel Hansen u nekim utakmicama unositi sigurnost jer to je moglo možda Francusku koštati, on nije ubojiti vanjski. Ne znam razlog zašto N'Guessan uopće nije ulazio u igru, tako da su Francuzi još na lijevom vanjskom i imali taj jedan dodatak ekstra vanjskog igrača i mislim da su zasluženo osvojili naslov prvaka."

Hrvatska je na kraju završila na 11. mjestu, a u reprezentaciji je bio Canjugin dugogodišnji suradnik Boris Dvoršek, pomoćnik izbornika Gorana Perkovca.

"Bio sam u kontaktu s Dvoršekom, jer smo dugi niz godina suradnici. On je meni bio asistent od 1993. do 1997. kada smo selektirali ovu prvu generaciju. Šprem, Zrnić, Balić, Dominiković, Valčić, Špoljarić, svi ti igrači su bili davne '93. kao kadeti selektirani od strane njega kao trenera Zagreba i mene kao trenera EKOL Ivančice. Nakon toga mi je bio suradnik u ženskoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama."

Dojam Hrvatske?

"Sve nas je obuzelo oduševljenje nakon Španjolske, pa otrježnjenje nakon Austrije, tako da nismo bili svjesni koji je zapravo pravi doseg i prava slika Hrvatske. Složio bih se čak s izbornikom da smo zaista dosta dobro igrali. Imali smo lošu završnicu protiv Austrija gdje se ne smije dogodili da šest minuta prije kraja prokockamo tri razlike, ne smije se dogodili da 20 sekundi imamo igrača više i da ne prebrojimo za desno krilo gdje su Šoštarić i Glavaš imali stopostotnu realizaciju. Tako da dajem minus za tih deset minuta protiv Austrije, kompletnu utakmicu protiv Mađarske, pa Island, zaista čudno prvo poluvrijeme, pa onda nastavak i loš finiš s igračem više. Njemačka je sve onda to malo pogladila. Rezultatski sigurno nije dobro biti jedanaesti jer smo lošiji nego je to bilo na prošla dva prvenstva", rekao je Canjuga pa nastavio

"Ali ima dobrih stvari, isprofilirali su se neki igrači, da ih ja sada ne ponavljamo, od Srne, Načinovića, Martinović je već prije bio u toj priči, Šoštarić nije mlad, ali smo ga dobili sigurno kao osvježenje i može biti sigurno još tri četiri godine na vrhunskoj razini. Promijenili smo tempo igre, igramo brz rukomet, ne mijenjamo obranu kao nekad dva igrača. No, nismo vidjeli promjenu obrane, naš zaštitni znak 5-1 obrana s Duvnjakom na prednjem, to se možda trebalo više koristiti.

Perkovac kao izbornik?

"Za to sam da se treneri ne smiju dirati. Sam sam osjetio kao izbornik ženske reprezentacije da je bilo pritisaka nevjerojatnih, ali ciklus Olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva po meni treba odraditi ovaj stožer je bilo je dobrih stvari. Bilo je i loših koje sam spomenuo, ali svi drugi igraju danas rukomet i više nema slabih momčadi."

Olimpijske igre tražit ćemo preko Njemačke, Austrije i Alžira.

"Možemo biti sretni što nismo dobili Švedsku jer bi sa Švedskom bilo zaista teško. Njemačka i Austrija? To će dečki odigrati kako bi Dalmatinci rekli 'iz dišpeta. Njemačku možemo dobiti tako da vjerujem da ćemo mi biti, ako ne prvi, sigurno drugi. Iako ne treba podcijeniti Alžir, ali mi sam Alžir nije konkurentan kao recimo Egipat. Ako se dobro pripremimo, grupa je zahtjevna, ali nije neprolazna. Dobili smo dobru grupu i očekujem da ćemo otići na Olimpijske igre."

