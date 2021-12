Uoči današnje ključne utakmice u skupini G, prvoj fazi natjecanja po skupinama za hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju, koronavirus je ušao u ekipu. Tri igračice su na kraju otpale za utakmicu s Japanom, drugoplasirane ekipe u grupi. Ostali smo desetkovani na vanjskim pozicijama.

Sat vremena prije utakmice došla loša vijest

Iz Hrvatskog rukometnog saveza sat vremena prije utakmice s Japanom objavili su da su Ćamila Mičijević i Ivana Dežić bile pozitivne na testiranju na koronavirus, kasnije je informacija došla i za Doru Krsnik i izbornik Nenad Šoštarić odlučio je s popisa od 35 igračica koji je prijavljen Svjetskoj rukometnoj federaciji (IHF-u), pozvati Tenu Petiku, igračicu Lokomotive Zagreb i Gabrielu Gudelj, članicu Zrinskog Čakovec. Njihov dolazak u Španjolsku očekuje se tijekom sutrašnjeg dana, 7. prosinca. Nadamo se kako će Dora Krsnik, granično pozitivna, ipak bigti spremna i na raspolaganju u nastavku turnira.

Uoči utakmice, reporter RTL-a razgovarao je s trenericom u reprezentaciji, Snježanom Petikom. Hrvatska će igrati bez tri beka. To je problem: "U sat vremena smo sve morali mijenjati, postava će biti izmijenjena", izjavila je Snježana Petika.

Pjesmom protiv loših vijesti

Tomislav Kukin, liječnik reprezentacije, je kazao:

"Iznenadio nas je jutarnji brzi test kod dvije igračice. One su ostale pozitivne, nisu klonule duhom, pjevale su u autobusu 'malo nas je al' nas ima', a treća pozitivna je djelomično bila pozitivna. Nadam se da se njihova klinička slika neće pogoršati. Za Doru Krsnik možda i postoji šansa, za ove dvije, vidjet ćemo. One ostaju ovdje. Faktor prevage bi mogao biti da su sve cijepljenje. To je bio šok za sve, ali kao da je donijelo neku pozitivnu motivaciju curama. Teško je kazati postoji li mogućnost širenja".

