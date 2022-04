Hrvatska muška rukometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u hotelu Westin uoči drugog kruga kvalifikacija za SP sljedeće godine. Ovaj poznati zagrebački hotel bio je pod opsadom policije. Naime, razlog tomu je Svjetski dan Roma koji se održao upravo u Westinu, a međunarodnoj konferenciji prisustvovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Pomalo čudno je bilo toliko policije s našim rukometašima na jednom mjestu, nismo na takvo što naviknuli na okupljanju reprezentacije, ali dobro. Tako je, očito, moralo biti ovog puta zbog uzvanika...

Za dva dana prva utakmica s Finskom

Inače, hrvatska muška rukometna reprezentacija će za plasman na SP igrati protiv Finske. Prvi dvoboj ugostit će Vantaa, 13. travnja 2022. godine, u 18:00 sati. Uzvratni dvoboj igrat će se pak, u Areni Varaždin, 16. travnja, također u 18:00 sati. Čak petorica rukometaša Ivan Čupić, Ivan Martinović, Zvonimir Srna, David Mandić i Marin Šipić morali su zbog ozljeda otkazati nastup za reprezentaciju u ovim kvalifikacijskim utakmicama.

Izbornik Hrvoje Horvat je, stoga, aktivirao trojicu igrača s popisa pričuva. Davor Ćavar će pokriti poziciju lijevog, a Vlado Matanović desnog krila. Na mjestu vanjskog pucača će Ivana Martinovića nadomjestiti sjajni Mateo Maraš.

Izostanak Marina Šipića na poziciji kružnog napadača trebali bi nadomjestiti Željko Musa, Vernon Načinović i Marino Marić koji su se našli na Horvatom popisu od 21 igrača.

Tin Lučin iz Wisłe Płock jedan je od igrača koji će biti nositelji igre hrvatske muške rukometne reprezentacije protiv Finaca. Iza njega je Euro na kojem je eksplodirao i oduševio javnost. Bio je pravo otkriće. Stoga, ova kalendarska godina za njega je posebna, jer u njoj se etablirao kao igrač za budućnost hrvatskog rukometa...

"Ništa se pretjerano nije promijenilo za mene nakon nastupa na Euru. Svako okupljanje novo je dokazivanje, svaki trening je novo dokazivanje. Ovog puta čekaju nas dvije kvalifikacijske utakmice s Finskom. No, iskreno vjerujem da ćemo biti pravi. Zauvijek ću pamtiti utakmicu sa Srbijom i taj ambijent na tribinama, s tom utakmicom smo izborili drugi krug. Nevjerojatna atmosfera, puna dvorana, puno naših ljudi... Naježio sam se kad sam čuo hrvatsku himnu", rekao nam je Tin Lučin koji je zadovoljan svojom trenutnom formom...

'Najvažnije da sam zdrav'

"Najvažnije od svega da sam zdrav, bez ozljeda i to je ono najbitnije".

Ističe kako kako i dalje ima svoj plan i cilj...

"Isto sam ja nastavio igrati, trenirati i dalje. Svakog dana se trudim biti što bolji. Ima još prostora za napredak u svojoj igri u svakom segmentu.

Dominik Kuzmanović, golman Nexea, jedan je od onih koji se nadaju minutaži protiv Finaca...

"Mislim da ćemo se dobro pripremiti i odigrati dvije utakmice s Finskom. Treba izboriti SP. Otpali su, nažalost, neki rukometaši, ali tu su zamjene. Hrvatska ima dovoljno dobrih igrača da nadomjeste onih kojih nema i zato nema straha. Vidjet ćemo hoću li igrati i ako ću igrati, stati na gol, kako će to izgledati. Sve u svemu, uzbudljiv tjedan je ispred nas", izjavio je Dominik Kuzmanović koji je ostavio dojam jako skromnog mladića...

'Pobjeda protiv Zagreba za Nexe je bila velika, ali trebamo ih dobiti tri puta za naslov'

"(Smijeh), valjda je to kućni odgoj, tko će ga znati", nadovezao se Kuzmanović. Inače, Nexe je 26. ožujka pobijedio PPD Zagreb 30-29 u u dvoboju 5. kola Premijer lige za prvaka. Bila je to senzacionalna pobjeda Nexea kojom je zaustavio pobjednički niz vječnog prvaka Hrvatske. Od 2007. PPD Zagreb nije znao za poraz u prvenstvenim utakmicama.

"Definitivno je to bila velika pobjeda za nas. Svi smo u klubu sretni zbog tog slavlja. Naravno, igra se na tri pobjede. Bilo koja pobjeda nas Zagrebom je veliki uspjeh, ali u nekom drugom kontekstu ipak treba pobijediti Zagreb tri puta da bi se došlo do naslova. Svi se nadamo u klubu da možemo doći do tog naslova. Za mene osobno je to bila jedna od najduljih utakmica ikad. Vodili smo, oni su nas stizali, ali na kraju se dobro završilo po nas", istaknuo nam je Dominik Kuzmanović i osvrnuo se na svoja očekivanja protiv Finaca...

"Ne mogu kazati da nemam neka očekivanja, volio bih zaigrati, ali to je na izborniku, on donosi odluke. Možda stanem na gol, možda ne. Treba vidjeti", zaključio je Dominik Kuzmanović.