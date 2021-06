Španjolski rukometni velikan Barca, u čijim redovima igra hrvatski reprezentativac Luka Cindrić, osvojio je deseti naslov europskog prvaka nakon što je u finalnom susretu završnog turnira Lige prvaka u Kolnu pobijedio danski Aalborg sa 36:23.

Kataloncima je to bilo čak 15 europsko finale i rekordni deseti naslov, dok je Aalborg prvi put stigao do finala. Danci, koji su u polufinalu iznenadili favorizirani PSG, poveli su 4:1, no Barca je serijom 8-1 stigla do vodstva 9:5 i više nije ispuštala prednost.

Na poluvremenu je bilo 16:11, u 47. minuti +10 (28:18), a na koncu velikih 13 golova razlike (36:23).

Cindrićevih pet komada

Katalonce su do velikog slavlja predvodili Aleix Gomez Abello sa devet golova, Timothey N'guessan sa šest, te hrvatski rukometaš Luka Cindrić s pet golova.

U danskim redovima najefikasniji su bili Lukas Sandell s osam i Nikolaj Christensen sa četiri gola. U susretu za 3. mjesto, PSG je u francuskom okršaju pobijedio Nantes sa 31:28.

Ferran Sole Sala s pet i Nedim Remili sa četiri gola bili su najefikasniji kod Parižana, dok je Nantes predvodio Aymeric Minne s pet golova.