Balić o Hrvatskoj na SP-u: 'Oni s najboljim golmanima idu daleko, a mi ih imamo'

Hrvatska je u dvije uvodne utakmice na Svjetskom prvenstvu u rukometu ostvarila dvije uvjerljive pobjede, a njene nastupe prati i legendarni Ivano Balić.

"Mislim da možemo biti zadovoljni. Naši su dobro otvorili, dobro su igrali u obje utakmice i baš su se trudili. Moram reći kako je stvarno voljni moment na najvišem nivou", rekao je Balić za Sportklub te se osvrnuo na ozljedu Domagoja Duvnjaka:

"To je definitivno najvažnija pozicija u rukometu. Karačić je igrač koji pokazuje kroz cijelu karijeru da je vrlo, vrlo kvalitetan i da sigurno može odgovarati bilo kojem treneru. Mislim da mu, pošto je bio dugo godina u reprezentaciji, neće biti problem uklopiti se. Dobro, imamo i Cindrića i Pavlovića koji je, malo što sam ga ja vidio, pokazao da ima velik potencijale da se može razvijati kao igrač."

Balić je otkrio i tko su za njega najveći favoriti prvenstva i koliko može Hrvatska.

"Možeš doći daleko kad imaš pravog golmana, a mi ih imamo u Kuzmanoviću i Pešiću. Ja se nadam samo da će nastaviti tako braniti. Ako slučajno jednog ne bude išlo, drugi će uskočiti. Favoriti su isti zato što oni najviše ulažu u rukomet krenuvši od mladih pa se to onda to vidi na kraju i u seniorskoj reprezentaciji. Po meni su to Danska, Švedska i Francuska. Oni su, ajmo reći, najtalentiraniji."

