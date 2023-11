"Rukometni trener danas mora biti kao Vegeta, znači da se miješa u sve, ali u pozitivnom smislu", slikovito je to opisao trener RK Nexe Branko Tamše na panelu „Kakav je rukometni trener današnjice?“ održanom u sklopu druge konferencije HANDBALL TALKS u Našicama.

Uz Tamšea su na panelu sudjelovali i Alem Toskić iz RK Celje Pivovarna Laško, Toni Čolina iz RK Izviđač Agram, Slavko Goluža i Vladan Matić (RK Metaloplastika). Na panelu su obrađene razne teme od toga jesu li treneri fanatici, koji su danas najveći izazovi, trebaju li se mladi igrači uz rukomet fokusirati i na završetak škole, pritisku roditelja i agenata do nedorečenosti rukometnih pravila…

"Svi se mi trudimo imati čim manje komunikacije sa sucima, jednako kao i igrači, ali jako je teško jer rukomet je jedini sport gdje nisu dorečena pravila. Svi mi koji sjedimo tu, ne znamo sva pravila o rukometu i to je tako. Za nas je svaka utakmica bitna i dođeš u situaciju zbog nekih drugih faktora, da se netko drugi igra s tvojom egzistencijom“, rekao je trener Alem Toskić s kojim su se složili i svi prisutni.

Konferenciju pod nazivom „Rukomet, sutra“ organizirali su najpoznatiji regionalni rukometni portal Balkan-Handball i Rukometni klub Našice.

Prvog dana održano je ukupno šest panela na kojima se raspravljalo o izazovima trenera, kakva je budućnost mladih rukometaša, je li agent osmi igrač, kako će izgledati RK Nexe 2.0…

Interes publike izazvao je i panel „Priče iz svlačionice“ na kojem su gostovali Ivano Balić, Igor Vori, Mirza Džomba i Marko Vujin. Rukometne legende osvrnule su se na svoje rukometne dane, trenutne izazove koji čekaju mlade rukometaše, nedostaje li magije u današnjem rukometu…

"Nedostaje neki potez koji nije u knjigama, malo sve izgleda robotizirano, a možda i treneri ne daju toliko puno slobode, ali mlađim bi igračima trebalo dati malo više slobode. Ono čega svakako nedostaje danas je više improvizacije na terenu“, smatra rukometni virtuoz, ali i majstor improvizacije Ivano Balić.

A različite reakcije izazvalo je i pitanje voditelja ima li neki savjet kojeg su se sjetili nakon karijere, a da im je tijekom igranja djelovalo da nije vrijedan pažnje?

"Da mi je netko savjetovao da budem malo mudriji, možda danas ne bi bili svi 50 posto invalidi. Ali u tom trenutku ne razmišljaš što ti sutra nosi život, već ideš preko svojih mogućnosti, ulaziš u crveno puno puta, što je nekad i bilo dobro, ali tijelo to ne zaboravi. Danas svi mi ovdje imamo velikih zdravstvenih problema, svaki drugi rukometaš ima umjetni kuk i koljeno i to nije zdravo, ali u konačnici lijepo je igrati“, opisao je Igor Vori i dometnuo da su svi ipak zadovoljni jer su radili ono što su voljeli i još su za to bili i plaćeni.

Konferencija HANDBALL TALKS traje još 4. studenog kad će se održati tri panela „Rukomet u medijima – Zašto nas ima/nema“, „Nove generacije – novi pristup“, „Rukomet – jučer, danas, sutra“.Ulaz u sportsku dvoranu OŠ Kralja Tomislava besplatan je za sve zainteresirane.