NAPOKON SE VRATILI / Agonija hrvatskog prvaka trajala je dva dana: 'Prvi put u karijeri da smo ovako nešto doživjeli'

Rukometaši PPD-a Zagreb nakon 28 sati provedenih u Frankfurtu su se vratili u Hrvatsku. Oni su još u utorak ujutro krenuli put Porta na utakmicu 12. kola Lige prvaka, no zapeli su u Frankfurtu gdje je u srijedu otkazano čak 200 letova, a među njima i taj njihov za Porto. Utakmica s portugalskim klubom je odgođena, a zagrebaši su se danas vratili u Hrvatsku, prvo u Split, odakle su odmah krenuli za Zagreb. "Prvi put u karijeri da smo ovako nešto doživjeli, da smo stali na aerodromu, da nismo znali hoćemo li za Porto, hoćemo li prespavati ili ćemo za Zagreb. Sretni smo što smo došli u Split, sad ćemo se vratit u Zagreb. Ne znam kada će se utakmica odigrati, to će EHF odlučiti", rekao je igrač Jakov Gojun, dok je trener Slavko Goluža dodao: "Ovaj put je dva dana agonije. Ostali smo bez leta za Porto, 11 sati proveli smo na aerodromu, a onda je naše vodstvo odlučilo da odemo do hotela, da prespavamo i jutros smo se vratili."