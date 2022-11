NITKO KAO ONE / Bravo djevojke! Pokazale ste kako se bori za svoju zemlju - do kraja!

Spustio se zastor na Euro za rukometašice u Ljubljani. Norvežanke su na kraju napravile veliki preokret te su danas u finalu Europskog prvenstva, u Ljubljani, pobijedile Dansku 27-25 (12-15). Norveška je time osvojila deveti naslov prvakinja Europe u povijesti, a uz to imaju tri srebra. Do ovog su zlata došle iako su po prvi puta u utakmici povele šest minuta prije kraja. Dankinje su igrale prvo finale na europskom prvenstvu nakon 18 godina. Ostale su na tri naslova pobjednica, a ovo im je bilo treće srebro u povijesti. Od samog početka Dankinje su igrale vrlo energično i odlučno te su ostvarile startnu prednost. Na polovici prvog poluvremena, u 15. minuti, vodile su 8-4. Norvežanke su u nekim trenucima dolazile na zaostatak od dva gola, no Dankinje su stalno vraćale veću prednost i na odmor otišle uz vodstvo 15-12. U nastavku susreta su čvrste Dankinje odbijale sve nalete Norveške koja je stalno bila u minusu od dva ili tri pogotka. No, finale ipak nije prošlo bez dramatične završnice nakon što je Norveška izjednačila (22-22) deset minuta prije kraja, a potom i povela 24-23 po prvi puta na utakmici, u 54. minuti. Kod 24-24 dva gola u nizu zabila je Norvežanka Henny Ella Reistad čime je svojoj ekipi širom otvorila put do velikog preokreta i novog europskog zlata. Time su Dankinje bile slomljene i više nisu imale snage za povratak u utakmicu. Sjajnu je utakmicu za Norvešku odigrala Nora Mork koja je zabila osam golova, dok je četiri dodala Breistol. Kod Danske su najbolje bile Vinter Burgaard sa šest i Emma Friis s pet golova. Ranije su brončanu medalju na prvenstvu osvojile Crnogorke koje su u ogledu za treće mjesto svladale Francusku s 27-25 (22-22, 13-12) nakon produžetaka. Crnogorke su osvojile drugu europsku medalju u povijesti nakon što su 2012. bile europske prvakinje. Francuska je, pak, na posljednja dva prvenstva osvojila zlato (2018.) i srebro (2020.), ali bilancu bronci nije podebljala već je ostala na tri osvojene. Za Crnu Goru su po šest golova postigle Radičević i Jauković, dok je vratarka Batinović upisala 11 obrana. Ekipu Francuske su predvodile Nze Minko i Granier s po četiri gola. EP, rukometašice, finale: Norveška - Danska 27-25 (12-15) za treće mjesto: Crna Gora - Francuska 27-25, 22-22 (13-12)